Caótico registro de Covid-19 hace crecer las cifras en unas regiones y en otras no

Santa Cruz se comenzó a poner al día y el domingo incorporó 1.610 muertos con un diagnóstico clínico por el coronavirus a su registro departamental. Esta cifra se sumó al total nacional y ese día el Ministerio de Salud reportó ya 7.008 decesos por coronavirus en el país. La Paz creó un equipo especial para revisar el número de muertos en los meses pico del virus. Cochabamba y Oruro mantienen su reporte y coincidieron en que tienen los datos actualizados. Así, un caótico registro oficial de la Covid-19 hace crecer cifras en unas regiones y en otras no.

En los meses más difíciles de la pandemia, los Servicios Departamentales de Salud no lograron cuantificar todos los casos de decesos por el virus. Muchos de los datos quedaron en manos de hospitales públicos, centros privados y la Policía, entre otras instituciones. Ante esta situación, el Gobierno anunció que hará un barrido de datos.

“Quedó un subregistro en varios niveles, lugares y personas que forman parte del flujo de información. Esta base de datos -que contiene la definición de caso y las pruebas posmortem (que se originaron)- fue manejada por una estructura débil y con un déficit del 50% en recursos humanos. En muchos lugares aún se hacen estadísticas con carencias de toda índole y que hemos ido mejorando”, dijo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz Marcelo Ríos.

El domingo, Santa Cruz sorprendió por incluir 1.610 nuevos decesos por el virus en un solo día. Horas después, el Ministerio de Salud incluyó la cifra al reporte nacional y aclaró que la entidad cruceña “reportó casos de fallecidos de acuerdo con una revisión e investigación”. De tal manera que el número de muertos por Covid-19 se incrementó en un 29% y llegó a 7.008.

Ríos contó que para solucionar las deficiencias llevaron adelante varias tareas como la contrataron de más personal, la creación de una plataforma digital para reportar toda la información que reciben y de forma actualizada. “Por sentido de responsabilidad se hizo el relevamiento y confirmación de nueva información. No se trata de cálculos, sino de calidad de datos en relación a la pandemia para dar un lugar adecuado control de la enfermedad”, sostuvo.

En la actualidad, Santa Cruz atraviesa por una “meseta” y registra un descenso del número de casos que va en un promedio de 120 diarios. Esta situación permite a las autoridades del Sedes actualizar datos, aunque Ríos consideró que puede ser “la antesala” de un rebrote. “Todo dependerá de seguir en un esfuerzo mutuo, pero pasamos un fin de semana con muchas aglomeraciones de personas en las casas, en las calles y en lugares públicos. Pedimos a la población coherencia y mantener las normas de bioseguridad”, dijo.

En el departamento de La Paz, el Sedes comenzó con la misma recuperación de información y desde principio de mes la cifra de muertos se comenzó a elevar. “Los decesos son de otro tiempo y para ello hicimos una investigación. Esto sucede en todos los países y hoy lo estamos llevando adelante”, aseguró Ramiro Narváez, director de la institución.

Según los datos de la entidad, en los últimos días de agosto se registraron alrededor de 20 decesos diarios. Sin embargo, desde el 1 de septiembre, la cifra se incrementó a 33 y las dos siguientes jornadas superaron el medio centenar. La mayor parte de fallecidos se registraron en el municipio de La Paz.

El asesor del Ministerio de Salud René Sahonero dijo a Página Siete que las nuevas cifras provienen de datos acumulados a causa del retraso de las pruebas. “Necesariamente a todos los difuntos les sacaron muestras y no se registraron ese mismo día, sino se reportaron varios días después. Entonces, hay un acumulado de casos que se vienen anotando. No es que el número de fallecidos se incrementó en los pasados días, de lo contrario tendríamos problemas en cementerios y funerarias, algo no está pasando”, explicó.

Sahonero indicó que el relevamiento de la información “se tiene que hacer”. “Es importante. Hay que hacer las averiguaciones y por el momento lo haremos con la Dirección de Epidemiología y a través del sistema de información nacional veremos cómo obtener esos datos”, sostuvo.

Con una postura contraria, Cochabamba y Oruro indicaron que no tienen un subregistro de personas fallecidas como sucede con otras regiones. El jefe de epidemiología del Sedes cochabambino Rubén Castillo explicó a Página Siete que reportaron todos los casos “al día”. “Tenemos cuantificados por día el número de personas que fallecieron por la Covid-19. Cuando se registraron como sospecha significa que esa persona atravesó la enfermedad. En esos casos se descartó o confirmó por análisis de laboratorio”, aseguró.

Sin embargo, Castillo reconoció que en algunos casos no se logró tomar la muestra y los decesos quedaron como sospechosos. “Tenemos actualizados los datos, no hay un subregistro y obviamente se actualizará el número de fallecidos en la medida que se vayan detectando los casos por laboratorio o por una evolución clínica (de los pacientes) en los hospitales”, dijo.

En el departamento de Oruro, el director del Sedes orureño Henry Tapia aseguró que tienen sus datos actualizados. “Todo lo registrado ya fue notificado, no tenemos un subregistro. Todos los días llevamos la cuantificación de los fallecidos. Tenemos una coordinación departamental de redes que diariamente dan información al Sedes. Luego, la información es enviada a La Paz. Es el único registro que manejamos”, puntualizó.

Tapia agregó que las cifras de los informes se elevan según los resultados de las pruebas de PCR de las personas que perdieron la vida con síntomas de la Covid-19 en la seguridad social y el sector público. Respecto a las personas que murieron como sospechosas del virus, la autoridad explicó que “entraron con un estudio de laboratorio y cuando llegan los resultados recién se confirman”.

Avances del registro de datos del departamento de Santa Cruz