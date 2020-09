Cardenal despedido tras escándalo financiero contraataca al Vaticano

El papa Francisco obligó al italiano Angelo Becciu, acusado de malversar 100.000 euros, a renunciar como prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, uno de los más altos puestos en la curia romana.

El clérigo había acudido a la residencia papal para una reunión programada para analizar posibles candidatos a la canonización, cuando el pontífice le dijo que había documentos de la policía financiera italiana que alegaban que él había malversado 100.000 euros de dinero de la Santa Sede.

El nombre del cardenal surgió en un escándalo financiero que tiene que ver con inversiones de la Santa Sede en una empresa inmobiliaria de Londres, pero Becciu dijo que su destitución se debió a una denuncia de malversación, reportada por primera vez por la revista de noticias L’Espresso el viernes. El escándalo financiero le ha costado a la Santa Sede millones de dólares en pagos a intermediarios.

Becciu, el exnúmero 2 en la secretaría de Estado del Vaticano, admitió que envió el dinero del fondo de activos de la oficina en 2017 a su diócesis de origen en Ozieri, Cerdeña, para trabajos caritativos. El hermano de Becciu, Tonino Becciu, es el representante legal del brazo caritativo de la diócesis, Spes Cooperative.

«No creo que haya cometido ningún delito”, aseguró Becciu durante la conferencia de prensa, sentado frente a un crucifijo de plata grande en un instituto religioso junto a la Plaza de San Pedro.

One of the Vatican’s powerful cardinals has resigned from his post amid a growing financial scandal.

Giovanni Angelo Becciu says he was accused of embezzlement and proclaimed his innocence during a press conference on Friday. https://t.co/W1Y9rEWUTf

— CNN (@CNN) September 26, 2020