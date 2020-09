Caso Clavijo: Los restos dentales del cadáver no corresponderían al teniente

La exhumación se realizará el 25 de septiembre. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló este martes una de las inconsistencias encontradas en los análisis que fueron realizados al cuerpo que se atribuye al teniente Jorge Clavijo, feminicida de la periodista Hanalí Huaycho.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público afirmó que la ausencia de varias piezas dentales no coincide con la edad que tenía entonces el uniformado, 32 años, además, es imposible que ese examen pudiera haber determinado la data exacta de los restos, como lo hizo.

“El IDIF no cuenta con peritos en odontología, se ha solicitado a través del Colegio de Odontólogos apoyo en esa área, cómo es posible que se llevara a delante un trabajo pericial con un profesional que no tenemos en la actualidad”, cuestionó el fiscal General.

Ratificó que el 25 de septiembre se realizará la exhumación al cadáver, que fue enterrado en el cementerio ‘Celestial’ de la ciudad de La Paz. Incluso la mamá de la víctima del hecho de sangre dio su autorización para el procedimiento y confirmó su presencia.

Lanchipa indicó que lo óptimo será realizar una prueba de ADN para confirmar o no que los restos enterrados corresponden a Clavijo, uniformado que participó del operativo en el hotel Las Américas en 2009.

“Se tiene un informe dental del maxilar inferior, que da una edad a quien corresponde esa parte, 32 años, es imposible determinar de manera precisa que esa edad coincida con la víctima. Además, ese informe no establece la falta de varias piezas dentales, que a esa edad es difícil que pueda no tener. El informe muestra que los restos aparentemente no corresponden a la edad del cadáver que se ha examinado”, añadió Lanchipa.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una solicitud ante la Fiscalía para que se reabra el caso y se absuelvan las dudas que existen, que apuntan a que el Gobierno de Evo Morales protegió al uniformado porque conocía diversos aspectos del denominado caso terrorismo.

Clavijo era parte de la unidad de élite de la Policía (UTARC), que irrumpió en el hotel Las Américas de Santa Cruz, para dar muerte al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa; al rumano Magyarosi Árpád y al irlandés Michael Dwyer, dentro del denominado caso terrorismo.

El asesinato de la periodista se produjo en febrero de 2013. Entonces, el teniente se dio a la fuga y su cuerpo fue encontrado, en extrañas circunstancias, colgado de un árbol en la zona de los Yungas.