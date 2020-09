Caso Senkata: Comisión prevé interrogar a exministros asilados en la residencia de México

La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga las muertes de Senkata y Sacaba en noviembre del año pasado, prevé tomar declaraciones informativas a los exministros de Evo Morales asilados en la residencia de México en La Paz, informó el secretario de la Comisión Amilcar Barral.

Dijo que en la residencia se encuentra la exministra de Culturas Wilma Alanoca, acusada de terrorismo por el caso de las bombas molotov; el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y el exministro de Justicia Héctor Arce implicado en el fraude electoral.

Manifestó que la sugerencia de visitar la residencia surgió en la última reunión del pasado jueves. La comisión no prevé ningún trámite ante la Cancillería sino una nota dirigida directamente a la embajada de México para que pueda permitir la visita.

Dentro la agenda está previsto que este lunes comparezcan ante la comisión, los ministros de Gobierno, de Defensa, Justicia, comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas por los muertos y heridos durante los enfrentamientos en Sacaba, Senkata y otras ciudades en la crisis social de noviembre del año pasado.

Indicó que si los ministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Álvaro Coimbra no acuden a la toma de declaraciones, podrían incurrir en el delito de incumplimiento de deberes en su condición de servidores públicos. Esa ausencia no impedirá que la comisión eleve su informe final previsto para el 27 de septiembre.

“Nosotros vemos muy saludable que vengan a declarar porque al final el que nadie tiene nada teme, y tendrían que venir porque quiérase o no, el Congreso es el primer poder del Estado y los ministros son funcionarios públicos, pero especialmente los comandantes de la Policía y del Ejército. Pero ya hemos tropezado con algo: se han pedido informes escritos a varios de los ministerios y el único que ha respondido es el Ministerio de Hidrocarburos, el resto no lo ha hecho diciendo que cualquier solicitud se tiene que hacer mediante la presidenta Jeanine Añez, y a mí no me parece”, manifestó.

Barral anunció que el martes prevé tomar declaraciones a las supuestas víctimas de Senkata, el miércoles 16 irían a Sacaba y Vinto en Cochabamba; el jueves 17 a Montero, Santa Cruz; y el sábado 19 de septiembre a Betanzos-Potosí. La próxima semana será citada la presidenta Jeanine Añez y luego se viajarían a la Argentina para interrogar a Evo Morales.

Fuente: erbol.com.bo