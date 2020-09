CC denuncia a radio Illimani y pide al TSE que instruya difundir su propaganda

Nacional

lunes, 14 de septiembre de 2020 · 13:44

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Comunidad Ciudadana (CC) presentó este lunes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una denuncia en contra de radio Illimani, cuya dirección se habría negado a difundir propaganda electoral de la agrupación. Indicaron que los argumentos de la casa radial, que es de propiedad del Estado, son “incongruentes”, por lo que pide que se instruya emitir las pautas publicitarias.

En la misiva se solicita al TSE que se “instruya a la radio Illimani la recepción y difusión de la cuña que les fue remitida el 11 de septiembre, sin modificaciones, por no corresponder las observaciones realizadas. Sancione a radio Illimani por el intento de impedir la propaganda electoral de una organización política sin justificativo”.

El vocero de CC, Carlos Alarcón, informó que la propaganda electoral gratuita está establecida en la Ley 026, pero que el medio comunicó que no iba a emitir la cuña radial si no era modificada.

También dio a conocer el contenido del audio, que señala lo siguiente: “Bolivia sufre hoy tres crisis: salud, desempleo y corrupción, pero los gobernantes siguen con el fraude en lugar de combatirlas. Nosotros pondremos a la gente primero. Tenemos un plan de cuatro puntos contra la pandemia y pondremos en marcha el tratamiento gratuito contra el cáncer. En economía, vamos a salvar y crear empleo, además, instalaremos cámaras anticorrupción. Ya basta de fraude. La gente está primero”. El material cierra con la frase “Carlos Mesa presidente”.

Alarcón agregó que funcionarios de la emisora presentaron tres argumentos para no difundir el material. El primero, que no se permite la propaganda que incentive al abstencionismo; segundo, que los candidatos no pueden escribir columnas de prensa ni dirigir programas y, tercero, que no se puede difundir propaganda después del 15 de octubre.

CC respondió que eso no tiene “nada que ver con la propaganda electoral gratuita y no refleja el contenido de la misma”, porque se alude a la crisis salud, desempleo y corrupción.