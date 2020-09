Centro de Salud Mercedes de la Red Senkata reanuda servicios de vacunación para niños, niñas y adolescentes

El Alto

En promedio 7 de cada 10 niños alteños no recibieron vacunas recomendadas para su edad; 9 de cada 10 niñas entre 10 y 15 años no completaron el esquema de la vacuna VPH y están expuestas al virus del papiloma humano (principal causa de cáncer de cuello uterino). El 65% de los adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, no están protegidos contra la influenza estacional ni del AH1N1.

Las familias de la zona Mercedes del Distrito 8 de El Alto ya pueden llevar nuevamente a vacunar a sus niños y niñas en el Centro de Salud Mercedes, así lo informó el Dr. Julio César Rojas, director de la Red de Salud Senkata dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz.

“Desde hoy estamos reanudando el servicio de vacunación a niños, niñas y adolescentes para prevenir las 23 enfermedades contra las que protege el esquema de inmunización boliviano”, afirmó Rojas. “Las familias pueden acudir al Centro, pero también informar que las brigadas van a hacer visitas domiciliarias para asegurar que ningún niño quede indefenso ante enfermedades que se pueden prevenir”.

El Centro de Salud Mercedes ha definido un protocolo de bioseguridad de tres pasos para evitar el contagio del COVID-19. Al inicio de la jornada muy temprano se fumiga todo el centro, las enfermeras encargadas del servicio de inmunización tienen equipamiento de protección personal, y el adulto que acompaña al niño, niña o adolescente tiene que portar barbijo y guardar distancia física de un metro y medio.

Es urgente impulsar actividades de recuperación de cobertura y fortalecimiento de la vacunación. El restablecimiento y normalización de los servicios de vacunación debe ser una prioridad institucional y de la comunidad. “Estamos preocupados por la salud y nosotros tenemos la obligación de colaborar a los servicios”, expresó un dirigente vecinal de la zona Senkata presente en el centro de salud.

Durante la primera jornada de restablecimiento del servicio en el Centro de Salud Mercedes acudieron seis madres junto sus bebés menores de un año. “Hace cinco meses que no venía al centro, pero ahora ya han vacunado a mi bebé, estoy feliz y tranquila”, afirmó una de ellas. “Esperamos que a medida que la población se entere que ya estamos vacunando de nuevo lleguen cada día más niños, niñas y adolescentes”, manifestó Rojas.

Interrupciones debidas a la pandemia del COVID-19

De acuerdo con datos del Programa Ampliado de Inmunización, durante el 2020 en la ciudad de El Alto, en promedio 7 de cada 10 niños no recibieron las vacunas recomendadas para su edad, y 9 de cada 10 niñas entre 10 y 15 años no completaron el esquema de la vacuna VPH y están expuestas al virus del papiloma humano, que es la principal causa de cáncer de cuello uterino. El 65% de los adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, no están protegidos contra la influenza estacional ni del AH1N1.

Bolivia declaró la cuarentena desde el 18 de marzo de 2020 por la detección de los primeros casos del COVID-19. Muchos establecimientos de salud, principalmente en las ciudades, interrumpieron sus actividades, cerraron temporalmente o limitaron el acceso de las personas a las prestaciones de salud primaria, entre ellas la vacunación.

En el último trimestre, las bajas por enfermedad y solicitudes de licencia por parte del personal de salud afectaron disponibilidad de recursos humanos y en consecuencia la oferta de servicios. La desinformación y la falta de información crearon incertidumbre y temor en la población. Muchas personas vacilan o son renuentes a visitar los establecimientos de salud por temor a la exposición a la enfermedad. Igualmente, los rumores afectan la confianza pública en la vacunación y la inmunización.

Acciones para restablecer el servicio de inmunización

UNICEF está apoyando al Programa Ampliado de Inmunización dependiente del Ministerio de Salud, para restablecer los servicios de vacunación en cuatro Redes de La Paz y El Alto con las siguientes acciones:

• Restablecer los servicios para que los servicios de salud en todo el país puedan prestar servicios de inmunización sistemática en condiciones de seguridad durante la pandemia del COVID-19, cumpliendo las recomendaciones sobre higiene y el distanciamiento físico, y proporcionando equipos de protección a los trabajadores de la salud;

• Ayudar al personal de salud para que pueda comunicarse e informar activamente a los padres y cuidadores que el servicio ha sido restablecido en condiciones de seguridad;

• Identificar y atender las áreas con menor cobertura e inmunidad;

• Ampliar los servicios de inmunización sistemática para llegar a las comunidades que no los reciben, donde viven algunos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.