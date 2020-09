Choque a Murillo: «Esto es un barbijo, no es un bozal, no me va a amedrentar»

Fuente: erbol.com.bo

“Esto es solamente un barbijo, no es un bozal, por si acaso, señor Murillo, no me va a amedrentar”. Así el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, respondió los señalamientos del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien mencionó su nombre en una investigación por hechos irregulares.

Un día antes Murillo exhibió un memorándum, cuya autenticidad se investiga, de felicitación a un policía. El documento tiene presuntamente la firma de Choque y habría sido vendido con el objetivo de que el efectivo sume puntos para su ascenso. El Ministro indicó que se realizaría el examen grafológico de la firma y que, de verificarse, el presidente de Diputados estaría en “graves problemas”.

Choque aseveró que tiene cuidado en otorgar felicitaciones. Dijo que, como medidas de seguridad, los documentos que firma tienen el escudo plateado y sello seco.

Aseguró que no es suya la firma en el documento mostrado por Murillo.

“Hablar contra el Gobierno, ya hemos dicho, es ganarse ese tipo de apreciaciones; buscar situaciones en contra de una persona y eso es lo que está haciendo el gobierno: siempre tratando de intimidar”, lamentó Choque.

No obstante, también Choque felicitó a Murillo, al que llamo como “supraministro”, por atrapar a una banda de falsificadores. Adelantó que no emprenderá ninguna acción legal contra el funcionario del Ejecutivo y solo se va a adherir al proceso contra los falsificadores.