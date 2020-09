Choquehuanca: de 20 reuniones con las bases, en 19 piden que no vuelvan ministros de Evo

El candidato a la Vicepresidencia por el MAS señaló que la militancia pide al binomio renovación en el partido.

El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), David Choquehuanca, manifestó que, como parte de la campaña rumbo a las justas electorales, el binomio de su partido participa en reuniones con las bases, de las cuales en 19 de cada 20 les piden que las exautoridades del gobierno no Evo Morales no vuelvan.

“Hemos estado con el hermano Luis (Arce) en varios lugares y en todas reuniones, yo no sé, si tenemos 20 reuniones en 19 nos dice eso. Nos dicen que no tienen que volver los ministros de la anterior gestión. No pueden ellos seguir siendo ministros, no pueden seguir siendo ministros ellos. Y en todas partes, los mineros, en la clase media y en todas partes nos dicen eso a nosotros”, detalló Choquehuanca en el programa Antes del Mediodía, de Fides TV.

El excanciller manifestó que «las bases se quejan» de que había mucha prepotencia, “había abuso, dicen los compañeros”, pero que no se mencionaron personas en particular.

Por ejemplo, citó que si los dirigentes manifestaban una posición crítica a un ministro en una reunión, en ese momento anotaban sus nombres y en la siguiente reunión ya no los dejaban entrar, una de las respuestas que utilizaban era “ah, eso es de la derecha”.

Detalló que en caso de que el binomio del MAS gane las elecciones, él y Arce gobernarán obedeciendo al pueblo y uno de los pedidos de las bases es que haya renovación, pedido con el que concuerda.

Consultado sobre si Evo Morales estará detrás de las decisiones del Gobierno si él y Arce ganan las elecciones, respondió que «las órdenes tienen que venir de nuestro pueblo, no de personas».

Choquehuanca indicó que en el intento de tener a los mejores profesionales en el anterior gobierno del MAS se eligió a personas a las que “no les importaba resolver los problemas (…), pensaban en cómo pueden aprovechar para beneficiarse personalmente (…), no en el país”, apuntó.

Manifestó que si el MAS es elegido en las urnas se tiene que convocar a los “número uno” de universidades públicas o privadas independientemente de su filiación política, pero que además va a luchar porque los pueblos indígenas tengas representatividad.

“Yo voy a luchar, no me voy a callar”, aseguró.

Para el candidato debe haber una segunda etapa del MAS, superando los errores que hubo en la primera etapa.

Fuente: paginasiete.bo