Choquehuanca sobre Evo: «Cuando uno no tiene pareja y está soltero, puede caer en muchas tentaciones»

El candidato a la Vicepresidencia del MAS ratifica que, si se confirma que hubo estupro, el expresidente debe someterse a la ley y recibir ayuda psicológica. Señala que también hay mujeres que usan a los hombres

David Choquehuanca, candidato a la Vicepresidencia del MAS, afirmó este jueves que el expresidente Evo Morales, al estar soltero, pudo haber caído en “muchas tentaciones”, en referencia a las relaciones sentimentales que mantuvo el exmandatario cuando estuvo en el poder.

En entrevista con María Galindo, de radio Deseo, el excanciller ratificó que, si se comprueba el delito de estupro, el líder cocalero debe someterse a la ley y recibir ayuda psicológica. Existen dos procesos de investigación abiertos al respecto.

“No sé cuántas mujeres habrá tenido (Evo Morales durante su Gobierno). Yo no puedo decir tantas mujeres, de qué ha tenido mujeres, ha tenido. Yo he dicho que hay machismo, que tenemos que luchar contra eso. Usted me preguntó con cuántas ha estado, yo no sé; de que ha estado, ha estado, pero cuando uno no tiene pareja, está soltero, puede caer en muchas tentaciones, hasta el casado puede caer en tentaciones, depende de cómo se maneja uno”, dijo el postulante.

Choquehuanca afirmó que no conoció personalmente a Gabriela Zapata y que solo escuchó hablar de ella, que iba por diferentes ministerios, recalcando que cualquier persona puede cometer “errores” y que también existen mujeres que usan a los hombres.

“A veces también las mujeres usan a los hombres, como chancletas, sí, sí. Cuando uno está utilizando el poder para eso, está mal, cuando uno utiliza el poder para usar (a las mujeres), está mal”, enfatizó el acompañante de fórmula de Luis Arce.

Ante la insistencia de la comunicadora sobre las denuncias contra Evo Morales por relacionarse, supuestamente, con una menor de edad, dejándola embarazada, y el caso Noemí M. (19), el exministro recalcó que la ley debe ser la que defina el grado de responsabilidad del jefe del MAS.

El candidato admitió que uno de sus errores mientras fungió como canciller fue la designación de algunos militares e indígenas en cargos diplomáticos, porque no estaban preparados y recalcó que el “instrumento político” es una “olla de grillos”, donde hay diferentes voces con distintos intereses.

“Algunos quieren construir espacios de poder, otros esperan ministerios, algunos piensan en sus círculos, en sus comparsas, pero otros están pensando en el país”, declaró, anticipando que si llega al poder se descolonizarán a las Fuerzas Armadas, se revisará la jubilación con el cien por ciento de sus integrantes y también la pertinencia del servicio militar obligatorio.

La entrevista:

Fuente: El Deber