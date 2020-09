Chris Hemsworth se queda en Netflix para protagonizar ‘Spiderhead’, la nueva película del director de ‘Top Gun: Maverick’

Es muy posible que, por el momento —y a excepción del desfile de leyendas de ‘El Irlandés’—, Netflix haya tocado techo en lo que a repartos mediáticos se refiere con ‘El diablo a todas horas’, pero esto no va a impedir que la plataforma de streaming vuelva a intentar sorprender al respetable con el casting de su nuevo proyecto.

Según informa Deadline, Chris Hemsworth, Miles Teller y Jurnee Smollett-Bell protagonizarán ‘Spiderhead’, considerado como el nuevo largometraje de perfil alto de la Gran N, en el que se adaptará el relato corto homónimo de George Saunders, publicado originalmente en The New Yorker para ser incluido después en el libro ‘Tenth of December’.

La historia de ‘Spiderhead’, ambientada en el futuro próximo, sigue a dos convictos retenidos en unas instalaciones científicas dirigidas por un doctor que experimenta con potentes drogas capaces de alterar las emociones utilizando reclusos como conejillos de indias.

La producción estará capitaneada por Joseph Kosinski, que tiene pendiente estrenar ‘Top Gun: Maverick’, en la que Miles Teller hace acto de presencia dando vida a ‘Rooster’, el hijo de ‘Goose’. De este modo, ‘Spiderhead’ supondrá la tercera colaboración entre el director y el intérprete, que ya trabajaron juntos en esta secuela del clásico de los ochenta y en el drama de catástrofes ‘Héroes en el infierno’.

Por el momento no hay fechas previstas para el inicio del rodaje o el estreno de ‘Spiderhead’.