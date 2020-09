Ciudadanos denuncian que el Sedes Tarija estaría restringiendo las pruebas para donantes de plasma

El ciudadano Leonardo Martínez ha denunciado que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) estaría restringiendo las pruebas gratuitas para donantes voluntarios de plasma, esto tras intentar donar y tomarse con una entidad en la que nadie conocía ningún protocolo para donantes; además lamenta que este procedimiento esté siendo regido por un grupo denominado «Banco de Héroes» que restringen las pruebas gratuitas para la población.

«Cuando quise ser donante me presenté al Sedes y no me quisieron hacer la prueba porque ellos están condicionados al Banco de Héroes, si ellos no les mandan una lista con mi nombre, no me toman las muestras. Es el Sedes que me tiene que autorizar que me haga la prueba Elisa y yo tuve que hacerlo de forma particular porque el Sedes no nos permitió hacer la donación en forma gratuita», ha mencionado.

Por su parte, ha explicado que como donante voluntario tuvo que acudir a laboratorios privados por la urgencia de la familia que requería, por lo que lamenta que familias con personas enfermas estén haciendo estos gastos que deberían ser asumidos por el Sedes.

«El paciente que solicitaba el plasma tuvo que pagar porque yo no me encontraba en las condiciones de hacer el pago, encima de los gastos que tienen que hacer con su paciente internado tienen que pagar eso más. Las pruebas del Sedes son gratuitas pero están restringidas, entonces como podemos los voluntarios entregar nuestro plasma para poder ayudar a alguien».

Además, ha añadido que «Banco de Héroes» no es una institución del Ministerio de Salud por lo que no tendría potestad alguna en la designación de a quienes les dan las pruebas gratuitas para la donación.

«En Sedes no sabe nada, nadie ahí sabe quien es el responsable para dar las autorizaciones de las pruebas Elisa, ninguno de ellos conoce, no hay un protocolo ni conocimiento interno. Nos están restringiendo directamente en el laboratorio».