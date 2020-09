Cochabamba: Detienen a sujeto que golpeó e intentó estrangular a su pareja

“Me dio patadas, puñetes y quería lastimarme mis genitales”

Fue brutalmente golpeada y casi estrangulada.

Fuente: Red Uno

Una mujer de 34 años, fue golpeada y casi estrangulada por su pareja, presuntamente para quitarle a su hija de un año. El atacante fue aprehendido por la Policía, el mismo intentó llevarse a la pequeña.

El hecho se registró este 3 de septiembre, en el Barrio Municipal de Quillacollo, la víctima estaba separada de su pareja, por 5 meses, pero se reconciliaron y volvieron a vivir juntos.

La víctima estaba en su habitación con su agresor y empezaron a discutir por motivos económicos, la discusión subió de tono cuando el hombre dijo que se llevaría a la hija que tienen, ante la oposición de la mujer, esta fue agredida.

“Me dio patadas, puñetes, me arrancó mi ropa interior y quería lastimarme en mis genitales, me defendí apenas. Luego me dijo que nos moriríamos los dos y que a mi hija la criaría su familia. Agarró una pita de la mesa, me la envolvió en mi cuello para estrangularme, me desmayé creo”, relató.