Cochabamba: Hospitales trabajan con 80% de capacidad por bajas en personal

Fuente: lostiempos.com

Pese a que la cantidad de casos de Covid-19 disminuyó y existe una instrucción del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para que los establecimientos de salud regularicen la atención de otras patologías, decenas de pacientes que acuden a centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel aún no acceden a consultas porque el personal de salud que se acogió a las licencias especiales, establecidas en el Decreto Supremo 4196, aún no retorna a trabajar.

El director del Sedes, Yersin Mamani, precisó que las consultas externas para otras patologías, que no sea Covid-19, se reanudaron en al menos en un 80 por ciento en el sistema público y mencionó que esto se debe a que un 20 por ciento de los salubristas continúan con baja médica por Covid-19 o gozan de la licencia especial porque son mayores de 60 años, tienen patologías de base o niños menores de un año a su cuidado.

Sin embargo, en un recorrido realizado por algunos hospitales de Cercado y Quillacollo, se constató que los pacientes no acceden a todos los servicios y optan por acudir a clínicas privadas para aliviar sus dolencias.

En el caso del hospital Viedma, la situación es más crítica debido a que el nosocomio sólo está atendiendo en un 25 por ciento de su capacidad, según el director Christian Gómez.

En puertas del Viedma, varios pacientes aguardan que se reanude en su totalidad la atención, debido a sólo hay consultas en 12 de 30 especialidades.

“He venido a averiguar si ya están atendiendo el cardiólogo. Me dicen que todavía el doctor no se ha reincorporado. Tendré que esperar nomás, porque una consulta con el privado cuesta 500 bolivianos”, comentó Emilio Párraga, un paciente.

Al igual que él, decenas de personas acuden a diferentes establecimientos de salud para averiguar si hay atención en todos los servicios.

El secretario general de la Coordinadora Departamental de Enfermos Renales, Ramiro Gonzales, relató que los pacientes continúan peregrinando por atención y mencionó que, para acceder a consultas con especialistas, esperan entre dos a tres días.

“En toda esta pandemia hemos tenido problemas porque sólo estaban atendiendo emergencias. El Viedma se dedicó a tratar coronavirus y el resto de los enfermos tenía que andar de días de un lado a otro para conseguir boleta de referencia”, dijo.

En una visita al hospital Cochabamba, se pudo verificar que el personal de salud no da abasto para atender todas las consultas externas y que los pacientes deben madrugar para agarrar ficha para acceder a los servicios.

“Estoy viniendo a mi control prenatal. En junio no estaban atendiendo, por eso he vuelto. Pensé que iba a estar vacío, pero la fila está larga. Espero que me atiendan antes del mediodía”, contó Silvia Zeballos, una paciente.

Mamani reconoció que el decreto para otorgar permisos especiales afectó el funcionamiento de los centros de salud.

“Algunos se han quedado sin personal, pero se está haciendo la reposición. En otros hospitales ya se está trabajando de manera normal. Son dos a tres los establecimientos que están cerrados”, añadió.

36 fichas por día distribuye el hospital Viedma para consulta externa por día.

Antes de la pandemia de Covid-19, otorgaba 150.

REFUERZAN LA ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES

El director del Servicio de Salud (Sedes), Yersin Mamani, aseveró que se impulsan campañas de prevención y sensibilización contra la influenza, el virus del papiloma humano y dengue.

“Estamos implementando diferentes campañas de vacunación para prevenir otras enfermedades. Se ha instruido a todos los servicios en la medida de la capacidad operativa que se asistan a los pacientes con consulta externa”, reiteró.

Mamani recalcó que todas las actividades deben realizar aplicando medidas de bioseguridad y que la Gobernación y las alcaldías deben garantizar los materiales de protección para que el personal de salud trabaje con normalidad.

SEGUROS AÚN NO DISPONEN RETORNO DE GRUPOS DE RIESGO POR TEMOR A REBROTE

REDACCIÓN CENTRAL

El director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss), Luis Bazán, informó que las entidades aseguradoras restablecieron en un 85 por ciento la atención en consulta externa para otras patologías y señaló que aún no se dispone que el personal que sacó permiso especial retorne a trabajar por la advertencia de un rebrote.

“Los hospitales otra vez están siendo reconvertidos para enfrentar otras enfermedades. Sin embargo, decir que están preparadas para el manejo de un rebrote. Estamos haciendo la supervisión para garantizar la atención a los asegurados”, puntualizó.

Bazán mencionó que la seguridad social sale fortalecida de la lucha contra la Covid-19 porque logró implementar una estrategia en coordinación con el sistema público para contener el virus.

Detalló que la reconversión de espacios que se emplearon como áreas para Covid-19 son paulatinas.

“Hemos consolidado las bajas médicas en línea, mejorado la atención a pacientes en los primeros y segundos niveles. Aguardamos órdenes del Ministerio de Salud para instruir que el personal de riesgo vuelva a sus fuentes laborales”, afirmó.

Odontología y fisioterapia son algunos de los servicios que continúan suspendidos porque se está reforzando la implementación de medidas de bioseguridad debido a que son las de mayor exposición.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Edgar Fernández, dijo que la vuelta a la normalidad en los centros de salud debe ser planificada tomando en cuenta la cantidad de pacientes para consulta externa, hospitalizaciones y cirugías para evitar que los establecimientos se conviertan en focos de contagio.

“Los pacientes con enfermedad de base aún no pueden acudir libremente a consulta porque aún existe riesgo”, finalizó.