Comandante de Bermejo: La víctima tiene dientes, ¿por qué no mordió a su agresor?

El comandante de frontera policial de la ciudad de Bermejo, en el departamento de Tarija, Aníbal Rivas cuestionó este lunes una denuncia de agresión sexual suscitada en dicho municipio. Dijo que existen muchos casos donde las personas no denuncian los hechos y otros donde las personas no se defienden.

«Yo pienso que no le ha amarrado las manos porque no presentaba marcas. La víctima tiene dientes, ¿por qué no mordió a su agresor, por qué no lo arañó?, hay muchas cosas que me hacen pensar que la actuación de la víctima fuera porque quiso que sucedan de esta manera«, dijo respecto a la denuncia de una agresión sexual donde el concubino de una mujer mayor de edad se encuentra vinculado.

Rivas informó que la denuncia «lamentablemente» ha sido demasiada tardía y que no dio la opción de poder aprehender al sindicado.

Por otro lado, el Comandante de la Policía de Bermejo cuestionó que el encuentro entre la víctima y el denunciado haya sido «en el monte». A su parecer existe una mala conducta tanto del agresor como de la agredida «porque está permitiendo y optando para que el otro tenga la facilidad de cometer una agresión sexual».

«Se supone de que si un ex concubino o una ex concubina se quiere reunir, pues que lo haga en un lugar público, un lugar donde se sienta seguro o segura«, sostuvo.

Comparó el caso con otro, donde una mujer en estado de gestación mató a su marido mientras se defendía de una agresión física. «¿Las personas no pueden defenderse?, estamos mal, yo creo que las cosas hay que ponerlas claras. Los jueces, los fiscales están para escuchar a la víctima no solo al abogado que por conducir mal su defensa la está victimizando peor a la víctima», mencionó en contacto con Fides Bermejo.

En una conversación telefónica con el diario El País, Rivas afirmó que se «tergiversó» lo que él trataba de decir y se dirigirá al Comando Departamental la mañana de hoy, lunes, para aclarar a la prensa y a la población sus declaraciones sobre el caso.