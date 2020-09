Comicios 18-O: vuelve la «sombra » de la dispersión del voto de oponentes al MAS

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Ocho fuerzas políticas pugnan para constituirse en el próximo Gobierno elegido en los comicios generales del 18 de octubre. Por un lado, está el Movimiento Al Socialismo (MAS) que, según la reciente encuesta de Ciesmori, acapara el 26,2% de preferencia electoral; y por el otro lado están siete frentes que se disputan -y dispersan- el 41,8% de los votos contrarios al partido azul.

De acuerdo con el estudio, el voto “anti-MAS” se concentra principalmente en tres contendientes: Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), que se presenta con mayores posibilidades de hacer frente al abanderado del partido azul Luis Arce e incluso llegar a una segunda vuelta, con el 17,1% de preferencia electoral; Jeanine Añez, presidenciable de Juntos, registró el 10,4% de respaldo; y Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos, consiguió el 6,9%. Su mayor bastión electoral está en Santa Cruz.

Los demás candidatos registraron porcentajes menores al 3,5%, según la encuesta de Ciesmori. Chi Hyun Chung, del Frente Para la Victoria (FPV), tiene 3,3% de respaldo en la intención de voto. Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre 21, registra el 2,5%. María Bayá, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), tiene el 1,5%; y, Feliciano Mamani, de Pan-Bol, registra el 0,6%.

En el actual contexto, Ciesmori revela que hay un 32% de consultados que no expresan su preferencia electoral hacia ningún candidato. De esta cifra, 16,6% son indecisos, 6,6% los que emitirían su voto en blanco, 6,1% los que prefieren mantener su voto en “secreto” y 2,7%, quienes se inclinan por un voto nulo.

Los analistas Paul Coca, Miguel Serrano y Franklin Pareja ven que ese 32% difícilmente se plasmará en votos nulos o blancos en los resultados finales de las elecciones generales, previstas para poco más de un mes.

En su opinión, más del 20% asumirá una posición días antes e incluso el mismo instante del sufragio.

“El MAS muestra que todavía conserva fuerza, conserva electores y necesita ganar en primera vuelta, porque en la segunda el panorama no le va a ser fácil. El año pasado eran ocho contra el MAS, ahora son siete rivales y es imposible que haya alguno que no tenga ni un solo voto. No obstante, octubre del año pasado dejó muchas lecciones, una de ellas es que los porcentajes de los indecisos pueden hacer cambiar los números presentados”, señaló el analista Paul Coca.

En su opinión, el panorama que presenta Ciesmori sobre los indecisos y los votos blancos y nulos puede cambiar también en los siguientes días de la campaña electoral, dependiendo a las tácticas a las que recurran los frentes para mantener su preferencia electoral, a una apuesta al voto volátil de sus contrincantes y a la forma en que busquen atraer la preferencia de los indecisos, y los que ahora se inclinan por el voto nulo o blanco.

Bajo algunas observaciones respecto a las proyecciones de la encuesta de Ciesmori, el analista Miguel Serrano señala que además de este porcentaje de indecisos hay que tomar en cuenta el margen de error que puede cambiar el panorama. Indica que los frentes deben enfocarse en analizar a dónde se fue su voto volátil.

“Lo más interesante es que habría que analizar dónde se han ido los porcentajes de disminución de preferencia electoral. El candidato del MAS es el que tuvo mayor baja porcentualmente, luego la presidenta Jeanine Añez, pero Carlos Mesa se mantiene más o menos con el mismo porcentaje. Hay un índice elevado de indecisos, pero también hay que considerar el margen de error, que son factores que hacen que los resultados se vuelquen”, señaló.

Serrano recordó que en las consultas sobre la intención de voto rumbo el referendo del 21 de febrero de 2016 hubo encuestadoras que vaticinaban una victoria del “Sí” a una nueva reelección del entonces presidente y vicepresidente, pero que fue este margen de error y el tema de los indecisos los que cambiaron los resultados.

Del mismo modo, el analista Franklin Pareja considera que ese 32% de consultados que se abstienen de tomar una posición favorable hacia algún candidato es un factor decisivo que puede cambiar el panorama electoral.

“Hay un 32% de indecisos y gente que eventualmente votaría en blanco y eso no va a ser así, porque de ese 32% que se presenta, un 20% va a tomar una decisión y eso puede hacer cambiar o modificar los números que se han presentado”, señaló.

El analista identifica que por el momento hay tres fuerzas políticas que le hacen frente al MAS, que son Comunidad Ciudadana, Juntos y Creemos.

Pareja enfatiza que los frentes en carrera, además de trabajar en captar ese universo de indecisos y cambiar a los votos en blanco y nulos a su favor, deben concentrarse en la posición en cada departamento, teniendo en cuenta que el respaldo que obtengan a nivel regional definirá su presencia en el Senado.

Los analistas ven muy difícil que los frentes opositores al MAS concreten una tregua para dejar de atacarse entre ellos, porque entienden que será difícil contrarrestar el voto duro del partido azul; sin embargo, esta estrategia puede dificultar su relación en el Legislativo.

Alistan debate presidencial para el 4 de octubre

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la UMSA y una red de medios de comunicación de todo el país organizan un debate presidencial para el 4 de octubre, a las 20:00.

“Las instituciones organizadoras decidieron desistir de sus propios debates, renunciando a cualquier tipo de protagonismo, por la importancia que tiene un evento de esta naturaleza para el fortalecimiento de la democracia mediante el voto informado. Los protagonistas del evento son la democracia, los ciudadanos y los candidatos, no sus organizadores ni panelistas”, señala un comunicado. Los organizadores indican que este evento será promocionado y transmitido por medios de prensa, radio, televisión y portales digitales a través de sus redes sociales.