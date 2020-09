Cómo encontrar trabajo en el campo de Inteligencia Artificial para la industria

Fuente: Link

El ser humano una vez domesticados el perro, el caballo y demás animales de granja, facilitó su vida un poco, pero seguía soñando con que alguien haga su trabajo por él, ya que es bien sabido que la pereza es el motor del progreso.

Lamentablemente, debido a su tipo de intelecto los animales no son aptos para este papel de sirviente eficaz y obediente. Los esclavos o los siervos de la gleba tampoco querían esforzarse demasiado trabajando para el amo y cada vez que podían se amotinaban. Entonces, desde los experimentos de alquimistas medievales que intentaban crear al «golem», nació la idea de un ayudante mecánico capaz de obedecer y sustituir en todo al ser humano. En el s. XX el sueño de los robots tomó un nuevo rumbo y se plasmó en la literatura de ciencia ficción y el cine.

Hoy día, un robot se parece cada vez más a un humano, pero está hecho de metal y dotado de una inteligencia artificial, además de obedecer a las tres leyes de la robótica, que hacen de este un sirviente ideal: fiel, eficaz y un poco tontito, como el charlatán patoso de C-3PO de la «Guerra de las galaxias».

Esclavitud digital

En la vida real todo resultó ser bastante más mundano, en la industria los robots asumen muchas funciones, sustituyendo el trabajo humano. Los robots son más fuertes, más precisos y nunca se cansan. Mientras que el ser humano que antaño era el padre y el creador, se ha convertido en mero personal de servicio para una industria robotizada. Sus funciones consisten en sustituir las piezas defectuosas o cambiar el aceite. Además, la señal que avisa sobre la necesidad de tal operación la envía el mismo robot, que igual que un señor llama a su sirviente con una campanilla… y el hombre cumple obediente todo aquello que se necesita de él.

Pero muy pronto no se necesitará de seres humanos incluso para el mantenimiento de una producción robotizada. Los sistemas de inteligencia artificial asumirán esta función. Por ejemplo, cada vez es mayor la automatización de procesos de producción de petróleo en plataformas marinas, los gerentes de grandes empresas como Shell, Statoil o Chevron ya hablan de recortes de personal y este es uno de los factores de bajada de costes de combustible. Mitch Pryor, cofundador de Drilling and Rig Automation Group en la Universidad de Texas en Austin: «Las empresas afirman que los datos que obtienen de nuestros sensores son fiables y basándose en estos se puede tomar decisiones incluso sin involucrar en absoluto la perforación».

También fuera de las instalaciones industriales la automatización ha asumido en primer lugar las funciones de control y manejo. Antes, un conductor de taxi tenía que conocer bien la ciudad para encontrar la mejor ruta hasta la dirección indicada por el pasajero, de ello dependía su ganancia. Ahora es el ordenador el que se ocupa de esta tarea. La persona al volante espera obediente las llamadas que recoge para el (casi sin participación humana) sistema, por ejemplo, Uber, y luego sigue la ruta, girando a la derecha o a la izquierda, según las indicaciones de la flecha en la pantalla.

Cada vez más un taxista incluso no recibe el dinero del pasajero, su función se reduce al seguimiento mecánico de la voz a cambio de un sueldo fijo. Hoy en día existen prototipos bastante funcionales de automóviles no tripulados. Según los pronósticos para el año 2025 estos serán habituales en las calles de nuestras ciudades y para el año 2030 sustituirán por completo los conductores humanos en este mercado.

Los robots, que en los sueños del hombre deberían de convertirse en sus siervos, en realidad comenzaron a controlar al hombre. Como decía el robot Bender de la popular serie Futurama: «¿Pensáis que los robots fueron creados para facilitar la vida del hombre? ¡Yo nunca facilité la vida a nadie y lo sabéis bien!» Por cierto, este mismo Bender suele llamar al hombre «saco con huesos».

Los representantes de las profesiones creativas durante mucho tiempo se sentían relativamente a salvo, pero las redes neuronales inteligentes muy pronto serán capaces de escribir artículos, componer música o pintar cuadros igual de bien que los hombres. La supercomputadora Deep Blue ganó a Garri Kaspárov en el s. XX y desde entonces las capacidades de la Inteligencia Artificial crece sin parar cada año.

Entonces ¿quiénes de nosotros corren el riesgo de parecerse a los protagonistas de Charlie Chaplin, un hombre pequeño y perdido en una ciudad llena de rascacielos y máquinas enormes? ¿Qué profesiones desaparecerán primero o se transformarán drásticamente dejando a las personas en la posición de sirvientes obedientes de un señor digital?

Según los pronósticos en los próximos años caerán en el olvido las profesiones como secretaria, empleado de Centro de Llamadas, portero, cajero, empleado de almacén y demás mano de obra no cualificada en la industria. Los mensajeros de momento siguen trabajando, ya que es todavía más barato contratar a un hombre que poner en su lugar un robot que cumple con la legislación actual y sabe subir escaleras.

Los contables de niveles inferiores y los médicos no especializados desaparecerán también, mientras que los contables jefes y los médicos especialistas en su trabajo cada vez más manejarán asistentes computarizados que lleven a cabo las funciones primarias. Lo mismo puede ocurrir con muchas profesiones de ahora, cuando las posibilidades de la Inteligencia Artificial superen a las de un humano en sus tareas ocupacionales.

Pero también habrá profesiones cuyas posiciones y la demanda crecerán. Al igual que la revolución neolítica dividió la humanidad en agricultores y aristocracia, la revolución industrial 4.0 dividirá las personas en aquellos que crean la inteligencia artificial y aquellas que sirven a esta.

¿Cómo convertirse en ingeniero del futuro, en diseñador de nueva realidad digital? ¿Qué conocimientos se requieren? Lo contaré a continuación.

¿Qué es lo que hago? No es la «Rocket Science»

A menudo, cuando en una empresa nueva cuento que me dedico a desarrollar la Inteligencia Artificial para la industria, la gente piensa que es algo muy complicado. Decir la verdad, yo puedo poner una cara muy seria cuando necesito causar la impresión, pero en realidad todo es mucho más sencillo de lo que parece.

A menudo, es precisamente el miedo de que la inteligencia artificial, el tratamiento de macrodatos o la creación de redes neuronales artificiales es algo muy complicado, produce el rechazo en muchas personas. Me gustaría mucho que Ud. supere todos estos temores y pruebe la suerte en nuestro sector.

Al igual que en cualquier otro oficio, tenemos una serie de profesiones y especializaciones diferentes. Una parte de ellas, en verdad, requiere sumergirse en tecnologías e invertir tiempo para el aprendizaje. Otras, por el contrario, no son más complicadas que el trabajo de un encargado en restaurante de comida rápida.

A continuación expondré una breve descripción y perfil aproximado para comenzar en este camino profesional. Se trata, precisamente, del comienzo. Luego se le abrirán horizontes infinitos para el crecimiento profesional. Se puede llegar lejos, lo sé a ciencia cierta.

En nuestra compañía «Zyfra» (desarrollamos soluciones para la digitalización de industria) la mitad de la gente estaba trabajando en otros sectores y tampoco sabían mucho de inteligencia artificial. Se reciclaron y ahora son unos profesionales excelentes.

A continuación, contaré sobre 8 profesiones que quizá le parecerán atractivas. Lo explico basándome en nuestro producto, que es un sistema automatizado de control de cumplimento de normas de seguridad. La principal tarea consiste en hacer que las personas que trabajan en zonas industriales llevasen puestos los equipos de protección individual (cascos, gafas, ropa especial) y cumplan con las normas de seguridad.

Es una profesión muy enigmática que supone el trabajo con macrodatos (Big Data), es decir, manejar grandes volúmenes de información. Para trabajar con estos datos se emplea la estadística matemática y métodos de aprendizaje automático.

En breve, son precisamente aquellas personas que tienen que escribir toda esta «inteligencia artificial», que en nuestro caso detecta si el empleado cumple con las normas de seguridad o no, basándose en el volumen de datos procedentes de cámaras de video.

La tarea de un Data Scientist no es tan complicada como parece:

– Hay que seleccionar una red neuronal óptima entre las que han sido desarrolladas antes (se puede decir que hay que seleccionar un programa necesario). No hace falta escribir la red neuronal desde cero.

– Ha de ajustar y «educar» la red neuronal. Para la enseñanza de la red neuronal hay que mostrarle fotos de miles de personas con casco y gafas y miles de personas sin estos.

– A continuación, la red neuronal será capaz de detectar y avisar si observa en la foto a una persona con EPIs puestos o no. ¡Y ya está!

Claro, estoy simplificando mucho. Para convertirse en un gran Data Scientist (como mis compañeros) hay que perfeccionar sus conocimientos, entender bien la estadística y adquirir experiencia.

Pero si Ud. quiere probar y tiene estudios de rama técnica, en 1-3 meses de formación para reciclaje profesional se puede obtener suficientes conocimientos y capacidades para iniciar la carrera laboral como Data Scientist.

Desarrollador (o programador)

Un programador es un programador. En nuestro sector sus tareas no son muy diferentes de las de otro sector. Prácticamente todos los desarrolladores poseen la base necesaria para crear su carrera profesional como desarrollador de aplicaciones con inteligencia artificial.

Sin duda, se necesitarán algunos conocimientos especiales, como la capacidad de trabajar con gran volumen de datos y herramientas especializadas, además de la comprensión básica de la estadística matemática. Pero son cosas bastante sencillas que se puede aprender en un par de meses en el proceso de trabajo. En general, si Ud. posee la formación de la rama técnica, sabe escribir programas y así lo desea, puede trabajar en la el ámbito de la Industria 4.0 como desarrollador.

Es mi profesión favorita y me dedico a ello. Un gestor de producto es el especialista que se dedica al análisis de mercado, formación de precios, promoción de producto, planificación de indicadores clave, elaboración de normas para el producto y control de desarrollo.

Esta persona se encuentra en el margen entre el marketing, el diseño, las ventas y el desarrollo de negocios.

Un Product Manager tiene muchas funciones, pero sobretodo es la persona que trabaja con los clientes y forma la idea de cómo tiene que ser el producto. Después, les explica a los desarrolladores qué funciones necesita el producto y cuáles de ellas son importantes y cuáles no tanto.

Disponer de estudios de rama técnica es deseable, pero tampoco es imprescindible. Lo más importante es saber comunicarse con las personas y estructurar la información. Existen bastantes cursos para aprender la gestión de producto y en 1-3 meses se puede adquirir conocimientos básicos para iniciar su vida laboral en este campo.

Un gestor de proyecto es la persona que debe construir todo el proceso de manejo del proyecto empleando los recursos disponibles en el contexto del presupuesto adjudicado, cumpliendo con los plazos y los requerimientos de calidad. Por ejemplo, se necesita instalar y ajustar nuestro sistema en una fábrica: el gestor de proyecto tiene que organizar y coordinar todos los esfuerzos del equipo de especialistas asignados para el trabajo en este proyecto.

Es bastante subjetivo, pero yo, personalmente, no recomendaría esta vía. Es una profesión muy importante, pero también muy complicada y que requiere grandes esfuerzos emocionales. He visto como gestores muy experimentados literalmente «se agotaban» durante unos 3–6 meses en un proyecto complejo. ¿Le gustaría dedicarse a esto?

Para convertirse en un Project Manager hay que tener una «piel muy dura». Casi siempre tendrá que trabajar con recursos insuficientes para cumplir con los requerimientos estrictos en unos plazos limitados. Tendrá que presionar a su gente y también soportar la presión. Y si algo se tuerce (normalmente siempre algo va en contra de nuestros pronósticos), el responsable será Ud.

Es deseable disponer de estudios de rama técnica. Es muy importante saber tratar a la gente, pero también ser capaz de presionar como un tanque y lograr los objetivos propuestos a toda costa (dentro de lo legal), prácticamente. Es curioso, pero en inglés estas aptitudes las llaman «soft skills».

Un analista de sistemas lleva a cabo tal cantidad de trabajos variados que a veces es difícil de definir su papel principal. Lo único que queda claro es que en cualquier proyecto grande, relacionado con las tecnologías de información, este es una figura imprescindible. Es posible que sus principales tareas consisten en recopilar, analizar, formalizar y coordinar los requerimientos para el producto en desarrollo y comprender el sistema de funcionamiento del negocio del cliente.

El principal, aunque no único, resultado del trabajo de analista es la elaboración del pliego de condiciones o su análogo. El analista también comprueba los escenarios de uso, lleva a cabo los ensayos y acepta productos terminados. En esta profesión se necesita una mente analítica, capacidad de estructurar la información y generar documentos.

Un analista tiene que conocer muy bien el sector objeto de automatización (en nuestro caso es seguridad industrial) y nuestros productos, para comprender cómo con la ayuda de estos últimos se puede solucionar de manera óptima las tareas propuestas por el cliente.

Creo, que el principal requerimiento para esta profesión es saber pensar de manera sistematizada y ser entusiasta del sector en el que piensa trabajar como analista. Es necesario disponer de estudios en la rama técnica o, mejor aún, de TI.

Especialista en mercadotecnia

El especialista en mercadotecnia en la industria hace lo mismo que en otros sectores, su principal tarea es generar contactos («leads»), es decir pedidos de clientes potenciales. Para ello se organizan webinarios, presentaciones y se lleva a cabo trabajo en redes sociales.

La principal diferencia de marketing en otros sectores consiste en que en nuestra rama todavía no tenemos un mercado estable de soluciones y por tanto, tenemos que crear el mercado nosotros mismos. En un mercado estable, como, por ejemplo, el mercado de sistemas CRM, un cliente potencial sabe que para organizar bien sus ventas necesita elegir e implantar un sistema CRM.

Nuestros futuros clientes a menudo no saben que para incrementar la seguridad en la industria hay que implantar un sistema basado en la Inteligencia Artificial. Por eso, tenemos que primero explicar y convencer al cliente de que sus objetivos pueden ser logrados con la ayuda de nuevas tecnologías y solamente después ofrecerle una solución concreta.

Para lograr el éxito hay que convertirse en un predicador de la Inteligencia Artificial en la industria, quien está dispuesto a contar una y otra vez y a explicar tanto su oferta como las tecnologías que se emplean en esta y aquellas que se encuentran en el margen entre las técnicas aplicadas, es decir, ser la persona capaz de repetir siempre lo mismo pero bajo diversos ángulos y adaptar esta información para diferente tipo de público.

Por ejemplo: «He aquí un par de números que muestran el ahorro por la implementación de IA para gerentes de alto nivel. Aquí está la información para su analista de negocio que contiene varias páginas con datos detallados y muchos ejemplos fácilmente reconocibles. Y también, para su servicio de TI está el esquema visual y la documentación técnica»

En general, nuestro marketing es mucho más divertido que el de otros sectores. No es imprescindible disponer de estudios de rama técnica.

Un gestor de ventas (a veces llamado también Account Manager) tramita los contactos («leads») creados por el especialista en mercadotecnia y vende productos. Todo es muy sencillo, pero es un puesto clave en cualquier compañía, porque el resto de trabajo no tiene sentido si no hay buenas ventas.

Las particularidades en nuestro sector son las mismas que en cualquier B2B. Es un ciclo de ventas largo que comprende trabajo con grandes clientes. La preparación de una transacción puede durar desde varios meses hasta un año y toda la cartera de clientes, a menudo, consiste en 2–3 grandes compañías. Si usted no aprende a vender a ellos, no se puede contar con que usted podrá vender a alguien más.

En este trabajo se necesita comprender bien cómo funciona la empresa del cliente, ya que allí se toman las decisiones. Hay que llevar a cabo un gran número de presentaciones y negociaciones y saber pensar de manera estratégica.

En esta profesión no es necesario disponer de estudios en la rama técnica. Habrá que comprender, pero lo más importante es tener buenas dotes de comunicación, saber y querer vender y conocer muy bien el sector a donde vende el producto.

En nuestra empresa no todos son «de cuello blanco y corbata», hay mucha gente que trabaja con las manos. La profesión más popular es la de operario que tiene que instalar los equipos y llevar a cabo el ajuste básico. Un operario responsable e inteligente vale su peso en oro.

Cuando hay ilusión, tenacidad y talento estas personas pueden convertirse en ingenieros de implantación y mantenimiento de sistemas.

Los requerimientos son muy sencillos. Hay que saber trabajar con las manos y ser responsable. Se valora experiencia en trabajos de cableado y ajuste de equipos de telecomunicación.

¿Y para mujeres?

Me gustaría decir que en nuestra empresa trabajan muchas mujeres, pero, lamentablemente, no es así. En el sector de Inteligencia Artificial para la industria hay muchos más hombres que mujeres.

¿Estás dispuesta a desafiar el desequilibrio de género? No me queda más que celebrarlo. No dudes en venir, no temas las dificultades. ¡Será divertido!