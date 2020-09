¿Con dedicatoria a Angelina Jolie?: la novia de Brad Pitt publicó un mensaje que desató dudas

La modelo alemana publicó su comentario en medio de la intensa batalla legal que sostienen los dos famosos internacionales

En medio de la interminable disputa que sostienen los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, que incluye la custodia de los seis hijos de ambos y el abandono de la terapia familiar, la novia del actor, Nicole Poturalski, publicó un misterioso mensaje que dejó pensando a más de uno sobre el rumbo que tiene su actual relación sentimental y lo que la rodea.

La modelo alemana, que sorprendió a todos por mantener un noviazgo con el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood y paralelamente un matrimonio con el empresario Roland Mary, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un críptico comentario, acompañado por una sensual fotografía.

“La gente feliz no odia”, escribió la joven de 27 años para sus más de 211,000 seguidores en Instagram.

La modelo alemana añadió tres emojis de corazón y dos fotografías para mostrar su atuendo del día. En las imágenes lució un minivestido naranja que resaltó su esbelta figura, en medio de un paisaje natural rodeado de arboledas.

Las instantáneas pronto causaron sensación por la belleza que mostró la joven alemana, pero acaparó la atención porque su mensaje apareció en medio de un nuevo episodio de la intensa batalla legal entre su novio Brad Pitt y Angelina Jolie, quien supuestamente enfureció por un comportamiento de la recién descubierta pareja.

La estrella de Maléfica, según Teh Mirror, perdió el control cuando supo del viaje que Poturalski y Pitt hicieron a inicios de septiembre al Château Miraval, el castillo en la Provenza francesa que compraron hace unos años por USD 60 millones.

“Angie está furiosa y completamente aturdida que Brad pudiera rebajarse tan bajo”, contó una fuente al diario británico.

“Le da asco que esté viajando por Europa tan públicamente con esta chica, en lugar de mantenerlo en privado”, agregó el informante.

“La gente feliz no odia”, escribió la joven de 27 años para sus más de 211,000 seguidores en Instagram. (Foto: Instagram de Nicole Poturalski)

Quizá el enojo de Angelina fue mayor porque el viaje coincidió con una fecha importante celebrada por los famosos y justamente en la propiedad que adquirieron cuando aún eran considerados una de las parejas más sólidas de la farándula internacional y apodados “Brangelina”.

La ex pareja todavía es copropietaria de la propiedad de 35 habitaciones. Aunque la finca está ubicada en el medio de una gran extensión de campos en el pueblo de Correns, hay otras mansiones con dueños famosos en las cercanías: Bono y Johnny Depp, por mencionar algunos, también se enamoraron del sur francés.

Además del enfado provocado por el viaje al castillo en la Provenza francesa, Us Weekly informó que tanto Angelina Jolie como Brad Pitt han terminado la terapia familia de cara a que se celebre el juicio por la custodia de sus hijos.

Una cita judicial que tendrá lugar en octubre y que sin duda, levanta mucho interés social ya que los dos son actores muy demandados internacionalmente.

Parece ser que no han alcanzado un acuerdo acerca del tiempo que deben quedarse con sus hijos y por eso se van a tener que enfrentar en un juicio y luchar por la custodia de sus hijos.

Parece ser que no han alcanzado un acuerdo acerca del tiempo que deben quedarse con sus hijos (Foto: AP)

Recordemos que Maddox es mayor de edad y debe tomar él mismo la decisión de estar o no con su padre, con quien ya sabemos que no tiene una buena relación desde hace tiempo.

El medio indica que Brad Pitt quiere la custodia compartida, pero Angelina parece que no le convencen los términos del acuerdo.

La actriz sólo aceptará un acuerdo si el hogar familiar no es el de Los Ángeles. Y es que parece ser que la intérprete de Maléfica tiene en mente mudarse para cambiar su residencia familiar a Londres.

Con información de agencias

Fuente: infobae.com