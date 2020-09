Con el hermano @LaramaDavid visitamos la #COB para escuchar las preocupaciones s…

...Ex-ministro de Evo Moraes, Luis Arce lidera pesquisas Do Estadão O candidato esquerdista à presidência da Bolívia..., Luis Arce , apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, lidera as intenções de voto por ampla margem, a quase um mês das eleições, segundo...

Ex-ministro de Economia e Finanças tem 40,3% das intenções de voto, seguido do ex-presidente Carlos Mesa, com 26,2%

noticias.uol.com.br | 20 hours ago

...Luis Arce, candidato do partido do ex-presidente da Bolívia Evo Morales, pode vencer as eleições bolivianas do mês que vem já no primeiro...

