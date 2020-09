Convocan a Patzi para rendir informe sobre el presupuesto y el Plan contra el Coronavirus

Sociedad

miércoles, 9 de septiembre de 2020

paginasiete.bo

Página Siete Digital

La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP) convocó al gobernador, Félix Patzi, para que informe sobre el programa “Plan departamental estratégico operativo para la disminución del riesgo de contagio a través de la prevención, mitigación, atención, tratamiento y control sanitario permanente”, que se planteó en abril. La medida adoptada contra la pandemia de la Covid-19 requirió de un presupuesto de más de 305 millones de bolivianos.

La Comisión Jurídica y Régimen Electoral de la Aldlp anunció en conferencia de prensa que la convocatoria dirigida a Patzi es para el próximo 17 de septiembre. “En fecha 30 de abril fue presentado el Plan que ahora es sujeto de fiscalización, y hasta la fecha no se observan los resultados planteados por el Ejecutivo, por lo que existe preocupación por el uso de los más de 305 millones de bolivianos, destinados para dicho efecto” indica un comunicado de prensa de la institución.

El plan que propuso ejecutivo de la gobernación tiene 5 líneas de Acción: prevención, mitigación, atención, tratamiento y control sanitario. El legislativo indicó al respecto que estas tareas debían tener resultados visibles, como la compra de 5 crematorios públicos, 87 ambulancias para transporte de pacientes críticos, entierros masivos en coordinación con los 87 municipios, entre otros.

El presidente de la ALDLP, Edwin Zarate, instó al Ejecutivo Departamental a brindar un informe transparente respecto del Plan Contra el Virus Covid-19, en sentido de que el legislativo, desde su rol fiscalizador, tanto en el área urbana como el área rural de la región, no encuentra acciones que fueran validadas por la población, en lo que respecta a las líneas de acción anteriormente mencionadas.

“Un presupuesto de 305.720.900,00 bolivianos que otorgó la norma desde el legislativo, para que el Gobernador ejecute su plan de lucha contra el COVID-19, no ha dado los resultados que se comprometieron, y la población paceña se encuentra sumamente preocupada, porque es un gasto que no se ha justificado, en sentido de que nuestra gente no fue atendida de la manera oportuna , por parte de Félix Patzi, todo lo escrito en su plan y sus líneas de acción, no se reflejaron en las necesidades de los paceños y eso se tiene que aclarar y explicar de forma transparente a toda nuestra gente”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Legislativa, Jurídica y Régimen Electoral, Elizabet Morales, indicó que la Gobernación a la fecha no tiene resultados para afrontar la pandemia, “El gobierno departamental no hizo nada por los enfermos con el virus, y lo peor es que tenemos que lamentar el fallecimiento de personal médico, por falta de equipos e insumos de bioseguridad, eso es un atentado contra la vida, queremos explicaciones y transparencia en el marco de nuestro rol fiscalizador y el Gobernador tiene la obligación de atendernos”, calificó.

El informe de la ALDLP asegura que se entregó a Patzi la ley departamental 187, para poner en marcha el Plan de acción contra el Coronavirus, respaldado por los Decretos Supremos 127 y 129.