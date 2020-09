Copa dice que Áñez ahora debe abocarse a la gestión y anuncia el reinicio de interpelaciones

Eva Copa, titular del Senado, señaló este viernes que la jefa de Estado, Jeanine Áñez, ahora debe abocarse a la gestión de Gobierno, tras oficializar la renuncia a su candidatura de cara a las elecciones generales del 18 de octubre.

En conferencia de prensa, la autoridad del MAS anunció también la reanudación de las interpelaciones a ministros de la actual administración, tal el caso de Víctor Hugo Cárdenas y Eidy Roca, titulares de Educación y Salud, respectivamente, que tendrán que comparecer ante el pleno del Legislativo la siguiente semana.

“En este momento el Gobierno al bajar su candidatura deben abocarse a hacer gestión, tienen que comenzar a trabajar, escuchando las necesidades del pueblo boliviano, viendo y subsanando las deficiencias que existen”, solicitó la presidenta de la Cámara Alta.

Copa atribuyó a la “falta de apoyo” la declinación de Áñez, enfatizando que esos aspectos no le interesan al MAS. “Nosotros tenemos que hacer una campaña más consistente, abrir más plataformas virtuales”, afirmó.

Denunció además que el Gobierno de Áñez obstaculiza las normas que consideran que perjudican a su administración, como es el caso del bono contra el hambre (propuesto por el candidato masista Luis Arce) y la ley de censura a ministros.

También aprovechó para recalcar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “no ha dado curso a las revisiones que personeros del gobierno de Áñez envían porque no se apegan al procedimiento”. Recordemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó las consultas sobre la constitucionalidad de las leyes de reducción excepcional de alquileres y de donación de plasma por Covid-19 presentadas por la presidenta Jeanine Áñez. El Tribunal se las rechazó porque la consulta solo la puede enviar quien ha participado de la elaboración de esas normas y no el Gobierno nacional.