Coraima Torres habló sobre lo difícil que fue interpretar a una venezolana en «El señor de los cielos»

En una entrevista digital con Carolina Sandoval, la actriz Coraima Torres dijo que haber interpretado a Rita en la famosa serie “El señor de los cielos”, cómo una mujer luchadora que emprende una aventura tan dolorosa, fue sumamente importante.

Con información de GossipVzla

En la serie que transmite Telemundo le dieron el papel de Rita, una caminante que sale de su país. «No sabes cómo estaba de nerviosa, cómo plasmar esa realidad porque a mí me duele más, porque la padezco, fue duro estudiarlo, leerlo y actuarlo».

El personaje se llama Rita Peña, quien logra llegar a la frontera de Estados Unidos con México. «Estoy feliz con este rol, no solo porque cambia el registro de lo que he venido haciendo hasta ahora, sino porque plantea el dolor, la angustia y la incertidumbre que pasan los inmigrantes que deben abandonar su país, cualquier país, y los venezolanos en particular».

Al preguntársele si tuvo algo con Oswaldo Ríos, con quien protagonizó en 1992, Kassandra, lo negó y contestó: «A mí nunca me gustó un actor, pero me pasó lo contrario, me casé con un actor, me enamoré de él fuera del set de grabación».

Su esposo es el colombiano Nicolás Montero, actualmente Secretario de Cultura de Bogotá con quien tiene un hijo. No le ha pesado el personaje Kassandra, con el que todavía la relacionan en su carrera de 30 años. «Kasandra me dio la oportunidad de trabajar en Colombia, en España. Tengo un profundo agradecimiento por ese personaje».

Actualmente no mantiene una amistad con Oswaldo Ríos, su compañero actor. «Este medio es muy ingrato». Las relaciones que se mantienen en nuestro medio, son con disciplina».

Reconoce que no tiene muchos amigos en el medio porque ha tenido mucho trabajo, pero considera a Luciano D’Alesandro y Alejandro Otero como sus amigos.

Dijo que se está adaptando a las redes sociales. «Me he sentido muy bien recibida» apuntó en el El almuerzo con Caro que se transmite por Instagram.

Coraima está radicada en Colombia, dice sentirse como en una montaña rusa de emociones, «La pandemia me ha vuelto más tolerante. Ahora comprendo más a mi esposo». agregó la actriz, «Tengo sentimientos encontrados. Voy pasito a pasito, tratando de entender en lo que estamos ahora y lo que está por venir».