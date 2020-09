Cornejo dijo que Salinas “de cariño” les pudo regalar los $us 5.000 en diciembre de 2019

Siguen saliendo a la luz nuevas versiones sobre el origen de los 5.000 dólares que recibieron los miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) un día antes de la Navidad de 2019.

Jaime Cornejo, Director por la División Profesional de la FBF y a la vez presidente del club Aurora, confesó qué el no recibió dicho monto y, además, dijo haber constatado, como auditor financiero, que ese monto tampoco salió de las arcas de la Federación Boliviana de Fútbol.

El dirigente cochabambino dijo este jueves a un programa radial de La Paz (La pelota es redonda), que a su entender el desaparecido presidente de la Federación, César Salinas, le regaló a los miembros del comité ejecutivo de la FBF recursos económicos de su cuenta personal, ponderando de esa manera el desprendimiento del directivo paceño, que falleció el pasado 19 de julio.

«El presidente (Salinas) sabedor de que no tenemos Caja Nacional de Salud, que no tenemos seguro, que viajamos, que corremos el riesgo de morir en un accidente aéreo y que no tenemos absolutamente nada, seguramente de su buena voluntad hizo ese regalo el 24 de diciembre. Lo que ha hecho es darles algo de su cariño, de su voluntad, de su propio dinero, de sus propios recursos», manifestó Cornejo.

De esta manera, con Cornejo ya son dos miembros del comité ejecutivo que señalan a Salinas como supuesto responsable de los depósitos que se conocieron públicamente la semana pasada y que beneficiaron a sus principales colaboradores.

Robert Blanco dijo que todos los miembros del comité ejecutivos recibieron la jugosa suma y que desconocía su origen que sorpresivamente apareció en su cuenta. Sin embargo, el mismo dirigente afirmó este jueves que fue un regalo personal del ex presidente federativo.

“Pregunté sobre el dinero, me dijeron que no era de la federación, sino un regalo personal. A él (Salinas) se lo había hecho (el regalo) otra institución de afuera y lo hizo para que nosotros hubiéramos pasado una buena Navidad, pero fue de parte de él”, dijo Blanco, que está dispuesto a devolver ese dinero si fuera necesario.

Cuando fueron consultados sobre el asunto, Marco Rodríguez y Rolando Aramayo prefirieron no hacer ningún comentario.

Los miembros del comité ejecutivo de la FBF son pasibles a un castigo de la FIFA si este caso llega a su conocimiento porque no existe un argumento legal que justifique el ‘regalo’ de dinero a dirigentes del fútbol.

Según el Código de Ética de la FIFA (artículo 20, numeral 3) a los culpables por la aceptación de obsequios y otros beneficios pueden ser multados con 10.000 francos suizos y recibir una suspensión de dos años de toda actividad.