Cossío plantea un ‘modelo de unidad’ para asegurar la victoria en la Asamblea, en la primera vuelta

El exprefecto de Tarija considera que esta unidad no implica que alguno de los candidatos se baje, pero sí un apoyo mutuo previo a las elección y no después de la primera vuelta.

El exprefecto de Tarija y líder de la agrupación ciudadana Camino Democrático para el Cambio (CDC), Mario Cossío, considera que los partidos que se oponen al Movimiento Al Socialismo (MAS) deben crear un «modelo de unidad» que no implique bajarse a ninguna de las candidaturas, pero que permita garantizar la victoria en la Asamblea Legislativa en la primera vuelta de las próximas elecciones generales. Así lo dio a conocer hoy en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Es necesario crear un modelo de unidad que parta desde la primera votación, no creo que sea buena idea esperar la segunda vuelta para sumarse al que salga segundo, que esa es la ambición de muchos candidatos. Lo que ocurre es que si la alianza se hace después de una primera votación, ya no sería posible modificar la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque es en la primera votación que se eligen diputados y senadores, y no podemos permitir que la próxima Asamblea sea controlada por el MAS, porque lo que va a hacer es lo que está haciendo hoy y va a bloquear definitivamente el proceso de recuperación de la democracia que nos interesa. Necesitamos ganar también la Asamblea y para ello tenemos que unirnos antes, así tendremos el control de la Asamblea y un gobierno con gobernabilidad«, explicó.

Cossío lamentó que, debido al peso del MAS en la actual Asamblea, exista «un poder bicéfalo en el país, donde hay un divorcio entre el Ejecutivo y la Asamblea, ya que cada uno tiene su proyecto de país, eso es desastroso». El exprefecto cree que este escenario puede volver a repetirse en la próxima gestión si el MAS logra mayoría en la Asamblea.

Consideró que todos los candidatos deben tener ese gesto de generosidad para buscar este modelo da unidad, a sabiendas que solos no van a lograr ganarle al MAS.

El exprefecto ratificó que su ruptura con Creemos y su decisión de dejar la campaña política es para evitar la dispersión del voto de la oposición al MAS, toda vez que unidos pueden representar el 70% de los electorales, mientras que dispersos lograrán porcentajes incluso menores al 30% que tiene el partido de Evo Morales.