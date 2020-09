Costa: «No existe problema, puedo ser candidato a la presidencia de la FBF»

Campeones

jueves, 10 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El presidente de Always Ready, Fernando Costa, cuenta con el respaldo de ocho clubes de la División Profesional (G-8) para llegar a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Dice que cumple con los requisitos para acceder al cargo y adelantó una gestión transparente para terminar con la susceptibilidad de pagos de bonos y cheques que se realizaron desde la FBF.

¿Cómo analiza el apoyo del G-8 para ser candidato?

Primero agradecido con mis colegas presidentes por expresar esa confianza hacia mi persona y obviamente que existe un compromiso de trabajar por todo el fútbol boliviano, ya no sólo por el fútbol profesional.

¿Ese apoyo del G-8 puede extenderse con los otros seis?

Esa pregunta habría que hacerla a ellos, nosotros partimos de la filosofía de que estamos abiertos al diálogo y de cómo se debe encarar la gestión en la federación Boliviana de Fútbol (FBF). Son ellos los que deben tomar una decisión y apoyar una u otra opción.

Históricamente el fútbol profesional ha ido dividido a un congreso electivo, ¿esta vez se puede ir con unanimidad?

Comparto ese criterio y así lo expuse en la reunión que tuvimos los 14 clubes de la División Profesional. Es digno destacar la unión que existe en la División Aficionados y que se puede imitar. Hay mucha división en el fútbol profesional, pero consideramos que tenemos nortes en común.

¿Cómo se arreglaría el tema del estatuto para que usted cumpla el requisito?

En ambos estatutos, el de 2017 y 2019, no existe ningún problema, calificamos. Sabemos que se ha tratado de desinformar a la opinión pública y a la dirigencia en cuanto al no cumplimiento de requisitos; pero sabemos que se cumple.

¿El período que tuvo de presidente en Always en la AFLP, también se le computará?

En ambos estatutos exigen que uno debe haber sido presidente o vicepresidente de un club de primera división o presidente de una asociación, por cuatro años consecutivos o discontinuos de los últimos diez. Always Ready es un club de la primera división del fútbol boliviano y el presidente Costa es presidente cinco años de esa institución, que es parte de la División Profesional.

¿Con un fútbol tan dividido que le diría a los dirigentes?

Estamos tratando de unificar visiones, estamos trabajando en ello, sabemos que hoy las disputas por la presidencia han carcomido las estructuras de la FBF con las consecuencias que estamos viviendo y que son muy duras para el conjunto del fútbol boliviano. Existe inestabilidad e incertidumbre que generamos a nuestra Selección nacional que tiene un compromiso internacional dentro de poco y no se sabe si va a poder concentrarse en La paz y seguir con su trabajo habitual, producto de la falta de recursos. Los dirigentes debemos ser conscientes que la única alternativa para resolver estos problemas es un congreso. El comité ejecutivo tiene plena potestad para poder llamar a un congreso cuando los vicepresidentes no asumen un interinato. El congreso es el mejor escenario con la participación de todos los actores, en esa plataforma debemos discutir todos los problemas.

En estos días vemos muchos cheques que salieron de la federación a personas particulares, ¿si usted llega a la presidencia propondrá una transparencia a todo nivel?

Absolutamente, esa es parte de nuestra filosofía de trabajo. La transparencia es algo urgente por resolver ya que se debe tener claridad en la gestión de la FBF. No hace bien escuchar declaraciones de dirigentes que han recibido regalitos que no saben el origen de donde vinieron. No se sabe si fueron donación de parte de una empresa que pretende los derechos televisivos del fútbol, esto genera muchísima susceptibilidad y eso hay que cortar de raíz, ya es hora de hacerlo.