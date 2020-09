Costas dice que ‘no dará un paso al costado’ y anuncia la campaña en apoyo a Jeanine Áñez

El gobernador y presidente de Demócratas dijo «ni me fui, ni me voy a ir de mi Patria, ni de Santa Cruz» y que después de las elecciones nacionales se termina la era de Evo Morales, de Tuto Quiroga y de Carlos Mesa.

El gobernador Rubén Costas, presidente del Movimiento Demócrata Social (MDS), advirtió que, pese a las duras críticas en su contra, «no dará un paso al costado» y anunció el inicio de una campaña electoral a favor de Jeanine Áñez, candidata a la presidenta por la alianza Juntos.

Costas aseguró el apoyo a favor de Áñez por haber pacificado al país y por el compromiso que hizo como presidenta. «Ella tenía el derecho de elegir a sus colaboradores e invitó a muchos Demócratas. La lealtad de nosotros no puede estar a un lado y vamos a ir a esta campaña», expresó en la reunión del Consejo Político Departamental que se realiza este viernes.

El presidente de Demócratas también aclaró que en las elecciones nacionales irán en alianza con Juntos, apoyando a Jeanine Áñez, pero para las elecciones subnacionales irán como partido a nivel nacional. «Vamos a como alianza, vamos con Juntos porque somos parte de esa alianza, vamos a pelear nuestro territorio y vamos a hacer lo imposible para que tenga una importante votación en Santa Cruz la compañera presidenta, pero eso sí, que le sirva de entrenamiento, para que este ejército esté movilizado, porque después del 15 de diciembre, cuando empiece la segunda era de Demócratas vamos a ir a las subnacionales en todo el país. En las subnacionales vamos a ir con nuestro color, con nuestra sigla y nuestros candidatos«, dijo.

Aclaró que no apoyarán los extremos, ni de derecha ni de izquierda, porque «los extremos de la derecha son los culpables de que se fabriquen los montruos de la extrema izquierda, por eso salen los MAS, salen los Evo».

Costas habló de «los que se fueron», de los «oportunistas», de los que estaban «por una pega» y de los problemas y las guerras «internas» en Demócratas, pero aseguró que esos embates hicieron más fuerte al partido.

«Yo me equivoqué, muchos de los que se fueron al primer canto de sirena, hoy están seguramente muy arrepentidos, pero es la otra cosa que me hace sentir bien, porque aquí están los Demócratas que siempre están, que no están esperando una candidatura», destacó.

Saludó desde el atril a Juan Carlos Áñez, el hermano de la presidenta Áñez, que estaba en la reunión y ponderó su lealtad al partido. «Un abrazo para vos, y no porque seas el hermano de la presidenta, tiene mi respeto porque este señor trabajó en la Gobernación, siempre estuvo con nosotros, es uno de los dirigentes que siempre le puso el pecho, esa es la gente sin cálculo, vale por lo que es y no por ser hermano de la presidenta».

Costas también dijo que, a pesar de las duras críticas que recibió, no dará un paso al costado. «No lo voy a dar el paso al costado, porque este 15 de diciembre se cumplen cinco años de mi presidencia, de la cual estoy muy orgulloso de haber sido el primer presidente electo del partido. Este 15 de diciembre seguramente veremos quiénes serán las candidaturas a las subnacionales (…) En septiembre florece y renace Santa Cruz, lo mismo para los Demócratas, renacemos en septiembre y renacemos con los mejores bríos. Las tempestades nos han curtido», expresó.

«Creo que tengo cinco años más para que con ustedes consolidemos este partido, obviamente con la satisfacción de ver los liderazgos jóvenes», puntualizó.

Finalmente, presagió que las próximas elecciones también serán el fin de muchas figuras políticas como Evo Morales, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, entre otros. «Hay candidatos que después de estas elecciones van a desaparecer, está el candidato del MAS, Evo Morales; Carlos Mesa, Tuto Quiroga, liderazgos que ya pasamos los 60 años, los 65 años y seguramente que la experiencia, porque no soy peyorativo, será importante, pero los sesentones tendremos que dar un paso al costado para darle espacio a los jóvenes».