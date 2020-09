Costas: «La recentralización de la educación ha sido un fracaso, nos ha dejado más rezagados»

«La recentralización de la educación ha sido un fracaso y nos ha dejado más rezagados. Es urgente reponer las competencias autonómicas en educación conforme se ha dictaminado constitucionalmente». Con estas palabras, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, desenfundó contra el Gobierno central y lo hizo delante de la presidenta Jeanine Áñez, al exponer demandas de los cruceños en el acto de izamiento de banderas por el inicio de septiembre, el mes cívico departamental.

Según Costas, los estudiantes no pueden asumir los costos de la pandemia, sino que son las instituciones las que tienen la obligación de transformar la educación a las nuevas exigencias ( que se han visto aceleradas por la crisis sanitarias del coronavirus).

En este sentido, adelantó que la Gobernación lanzará el programa ‘Santa Cruz Educa’ para acabar con la incertidumbre educativa y preparar la transición a un nuevo modelo de educación que aproveche las tecnologías de estos tiempos.

El programa educativo se lanzará en momentos en que, por disposición del Gobierno, el año escolar fue clausurado debido a la pandemia de Covid-19. No obstante, la dirigencia del magisterio interpuso un recurso para anular los decretos del Ejecutivo sobre las labores escolares.

El 26 de agosto, el Senado aprobó el proyecto de ley que garantiza la continuidad de la educación inicial, primaria y secundaria en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, así como centros de estudios superiores, pero no cuenta con el visto bueno del Órgano Ejecutivo porque sigue el tire y afloje entre masismo y oficialismo.

Días atrás el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que Bolivia está avanzando en materia de educación virtual y que las iniciativas de la Asamblea Legislativa sobre este tema solo buscan confundir a la población.

​El ministro ratificó que en Bolivia habrá cuatro modalidades de educación: presencial (por ahora no permitida debido a la emergencia), semipresencial, virtual y a distancia, no solo por la pandemia, sino por la educación hacia el futuro y resaltó que el cierre del año escolar no significó el cierre de la educación.

Otros temas urgentes

En el acto de hoy, el gobernador cruceño también se refirió a la pandemia por Covid-19 y a la ley que promueve el padre Mateo Bautista para que el sector salud tenga asignado el 10% del Presupuesto General de la Nación.

«Cerrar Santa Cruz (por el coronavirus) nos llevó unos días y volverla a su plenitud será una labor mucho más larga», dijo el gobernador durante su intervención, a tiempo de afirmar que poner en marcha la economía requiere buena planificación para garantizar la supervivencia de los empleos y de las empresas.

Luego se refirió a la necesidad inaplazable de una atención universal en salud, para lo cual dijo que el Gobierno debe garantizar una ley que disponga el 10% del presupuesto estatal para salud. «Lo demando desde la autonomía departamental, que destina el 30% de su presupuesto para salud desde que asumimos esta competencia», manifestó Costas.