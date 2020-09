Costas: «Óscar (Urenda) era verde (Demócrata) de verdad, van a haber los que no son verdaderos»

Los Demócratas rindieron un homenaje póstumo al Dr. Óscar Urenda a poco más de un mes de su muerte y en el inicio del mes de Santa Cruz.

eju.tv

🔴 SEGUÍ EN VIVO EL HOMENAJE AL DR. URENDA El Dr. Oscar Urenda representa los valores de los cruceños.Iniciando nuestro mes, rendimos un homenaje al amigo, al médico y al compañero demócrata que siempre estará con nosotros Posted by Demócratas on Tuesday, September 1, 2020

El partido Demócratas rindió hoy homenaje póstumo al extinto Dr. Óscar Urenda, quien fue uno de los principales hombres de esta fuerza política del país y destacado profesional que ejerció funciones como secretario de Salud de la Gobernación cruceña durante varios años. Fue un homenaje como «al amigo, al médico y al compañero demócrata».

El presidente del partido y actual gobernador, Rubén Costas, hizo uso de la palabra y destacó el espíritu de solidaridad que tuvo el Dr. Urenda. «No dejamos de sentir lo mismo que siente su familia y nosotros que nos sentimos parte de su familia, un orgullo de ese recorrido por la vida que ha hecho Óscar y ese privilegio de tenerlo a nuestro lado en estas últimas décadas marca el ser verde de verdad que marca una política nuestra», expresó.

«Van a haber los que no son verdaderos y eso es lo interesante e importante también, que Óscar marcó y lo puso en alto grado el compromiso con el partido, la lealtad, esos valores que Óscar nos dejó, que nos conquistó el alma y que son parte de nuestro libro (…) el mejor homenaje que podemos hacer los Demócratas es no olvidarnos nunca de este proyecto que él fundó con nosotros, no olvidarnos nunca que aunque se convirtió en el partido más importante de oposición, con más militantes, con una estructura democratizada tenía que recibir golpes muy fuertes y estamos contentos de que hubiera sido así, contentos porque nos tiembla el espíritu, eso era lo que le justaba a Óscar, a nadie lo he visto sufrir tanto, a nadie lo he visto tan dolido e irritado por una serie de circunstancias que han pasado durante este tiempo«, dijo Costas.

Además de Costas, también estuvo presente la familia de Urenda y otros miembros del partido como Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación.

Por su parte, el asambleísta Marco Mejía dijo que Urenda fue «gran cruceño, un ícono en la salud, un prominente político que en cada paso que dio dejó su impronta demócrata, de servicio a los demás, ese sello de lealtad, de darlo todo».

«Urenda era el secretario ejecutivo municipal de los Demócratas, era el responsable político de la ciudad y desde ese rol pudo generar toda una estructura dirigencial y una estructura política en cada uno de los 15 distritos. Es decir, el doctor Urenda fue el responsable de que en esta ciudad Demócratas tenga la mejor estructura política del país«, destacó Mejía.

Por su parte, Vladimir Peña recordó el perfil humano y profesional del «doctor, como cariñosamente se lo llamaba». «Siento orgullo como Demócrata de ver los enormes gestos de reconocimiento a quien supo ganarse el cariño de la gente», dijo en alusión a las preguntas que mucha gente se hacía sobre la salud del Dr. Urenda en su lucha contra el coronavirus.

«Nuestra última conversación fue por teléfono, él desde la clínica y el gobernador y yo desde el COED, un día antes de ser intubado. No nos habló de él, nos transmitía sus preocupaciones por algunos hospitales y nos señalaba el camino por dónde transitar, así era él, un hombre de servicio», dijo.