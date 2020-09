La exministra Amanda Dávila calificó de política la demanda presentada por el Gobierno en su contra por supuestos manejos irregulares en la Editorial del Estado, y recordó que ya en 2019 le plantearon una denuncia que no prosperó para “justificar intervención ilegal a Empresa Editorial Estado para cerrar periódico Cambio”.

“Víctima de persecución judicial y odio político como otras 100 exautoridades MAS. Gobierno de facto me acusó falsamente por daño de $us.11 millones a Editorial del Estado, luego que daño era $us. 560.000 y hoy, $us. 20.000 y que Editorial fue casa de campaña”, afirmó y consideró que se trata de una difamación.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció la mañana de este lunes la presentación de una demanda en contra de Dávila por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de bienes y servicios en la administración de la imprenta estatal.

Dijo que esa firma era manejada como casa de campaña del expresidente Evo Morales. “Por ejemplo, 100 mil afiches full color bajo el nombre de afiche presidente. Otra orden de trabajo afiche ¡Vamos bien!, también 100 mil ejemplares. Desde el Ministerio de Comunicación piden cajas para CDs modelo La Revolución, Mi Nueva Revolución y Evo y Pueblo, en este caso son 12 mil piezas”, denunció.

La Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia fue inaugurada en diciembre de 2017 en Villa Dolores, en la ciudad de El Alto, para la impresión, diseño y edición de trabajos de las entidades del Estado, que se prevé destinan anualmente alrededor de Bs 300 millones en ese tipo de tareas. 30.000 ejemplares por día es la capacidad de impresión de la imprenta alemana Heidelberg.

Lea también: Denuncian a Amanda Dávila por usar la editorial del Estado como ‘casa de campaña’ del MAS