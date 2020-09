Debido a la pandemia, el 56% dice que no aceptaría ser jurado

Fuente: Página Siete

Pablo Peralta M. / La Paz

Más del 50% sostuvo que debido a la pandemia no aceptaría ser jurado electoral si es que fuera elegido en el sorteo previsto para esta semana. En cambio, más del 40% manifestó que aceptaría cumplir ese rol si es elegido en esa actividad.

La reciente encuesta que Mercados y Muestras realizó para Página Siete indagó sobre el tema de los jurados electorales y la pandemia. Ante la pregunta: “¿Usted aceptaría ser jurado electoral durante la pandemia del coronavirus, si fuera elegido?”, el 56% expresó que no, el 42% manifestó que sí. En tanto que el 2% dijo que no sabe o no respondió a la interrogante.

Miguel Serrano, experto en temas electorales, manifestó que mirando la evolución de los datos se puede constatar que el electorado empezó a tener confianza en los comicios. “La población ha empezado a tener confianza en el proceso electoral, ya que el índice de abstención o rechazo a ser jurado electoral ha tenido un decrecimiento relativamente significativo en los últimos meses”, expresó.

El 10 de marzo se registraron los primeros casos de la Covid-19 en Bolivia. En la actualidad, la cantidad de casos asciende a 128.286. Si bien se considera que el contagio está en descenso, no se descarta la posibilidad de un rebrote.

El sorteo de jurados se dará en ese contexto este viernes. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparó un protocolo que contempla 51 medidas de bioseguridad para encarar las elecciones del 18 de octubre (18-O). Se trata de siete medidas generales y 44 específicas.

Entre las medidas que se dispusieron para los jurados electorales están que el sorteo para elegirlos será entre ciudadanos de 18 hasta 50 años. El día de la votación los jurados deberán desinfectar sus manos con una solución con base en alcohol en gel, para luego presentar su memorando de designación. Recibirán lentes de protección y un set de barbijos, que deberán cambiar cada cuatro horas.

Los jurados recibirán la maleta electoral, firmando el acta de recepción desinfectando previamente con alcohol al 70%. “Las maletas electorales contendrán frascos de solución con base en alcohol en gel (70%), frasco de alcohol al 70% para limpieza de superficies, lote de barbijos para todos los de la mesa, y una provisión adicional para el 5% de electores si es que se presentan sin el mismo, lentes de seguridad, entre otros elementos”, se lee en el protocolo del TSE.



Ficha técnica

Financiamiento El financiador de la encuesta fue la Compañía Editora Luna Llena SA, empresa editora del periódico Página Siete.

El financiador de la encuesta fue la Compañía Editora Luna Llena SA, empresa editora del periódico Página Siete. Fecha E l trabajo de campo se realizó del 5 al 11 de septiembre de 2020.

l trabajo de campo se realizó del 5 al 11 de septiembre de 2020. Público La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Fueron encuestadas mediante celulares en sus hogares.

La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Fueron encuestadas mediante celulares en sus hogares. Tamaño La encuesta se realizó a nivel nacional urbano y rural. La muestra total fue de 1.100 casos. El tamaño de muestra, de acuerdo con el teorema de intervalos de confianza, tiene un margen de error de ± 2,95% y una confiabilidad de 95%.

Punto de vista

Miguel Serrano

Experto en temas electorales

“Sube confianza en el proceso”



De acuerdo al análisis realizado en la ficha técnica del estudio, si bien al utilizar la tecnología CATI debe tenerse como referencia el número de llamadas realizadas y el número de llamadas rechazadas. Dado que el Organismo Electoral ha incluido un nuevo filtro en la selección de jurados electorales, el de elegir jurados a menores de 50 años, debería señalarse también este parámetro de selección.

Por lo tanto, asumiendo que los resultados son representativos por haber sido elegidos de manera aleatoria simple y con una distribución normal, se podría decir que la población ha empezado a tener confianza en el proceso electoral, ya que el índice de abstención o rechazo a ser jurado ha tenido un decrecimiento relativamente significativo en los últimos meses.

En una encuesta anterior, el índice de rechazo a ser jurado estaba alrededor de un 70%. Ahora, con un rechazo del 56%.

Por otro lado, el índice de recuperación ha mejorado significativamente. Esto resulta de hacer una comparación entre el número de recuperados es mayor del número de contagiados.

Finalmente, no debemos olvidar que la no asistencia a la participación representa una sanción pecuniaria y restricciones en el acceso al sistema financiero.

Por lo tanto, considero que para el 18 de octubre existe una alta probabilidad a tener un rechazo mucho menor al que actualmente se tiene y la participación de los ciudadanos será importante.