Delantero Ríos decide dejar Aurora

Campeones

miércoles, 23 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El delantero cruceño Gabriel Ríos determinó ayer desvincularse de Aurora por la falta de pago de los salarios, situación que avizora una posible crisis en el Celeste en la recta final de 2020.

“Se nota que no hay interés en Aurora, ni siquiera hay fecha para retornar a las prácticas. Me voy del equipo porque son varios meses de deuda. Cuando fallecieron mis familiares por Covid-19 llamé a los dirigentes para que me paguen y yo pueda cubrir todos esos gastos y nunca me respondieron, doy un paso al costado porque ni siquiera tienen interés en que vuelva el fútbol”, dijo Ríos al programa Game Over Deportes.

Tras la salida del ariete, varios jugadores podrían seguir sus pasos. Algunos lo harían por la situación de incertidumbre que se vive, además que algunos clubes de la Copa Simón Bolívar estarían tentanto a varios futbolistas.

En el celeste hace un tiempo se acordó pagar los salarios por cuotas a partir de febrero, hubo porcentajes de rebaja en marzo, abril y mayo. A la fecha quedaron pendientes los meses de junio, julio y agosto.

Para conocer la versión del directorio Los Tiempos intentó comunicarse con los directivos , pero no atendieron al llamado.