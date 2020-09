Demandas contra Lanchipa cambian de estrategia y denuncian que ‘testigo clave’ recibe amenazas

Ivan Alejandro Paredes Tamayo

El abogado Jorge Valda, que auspicia al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que hoy en Sucre dará un giro en la estrategia judicial y adoptará nuevas acciones contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. El jurista denunció que la Fiscalía niega el acceso al cuaderno de investigaciones y aseguró que el denominado ‘testigo clave’ en uno de los procesos contra Lanchipa recibe amenazas por parte del Consejo de la Magistratura.

La Fiscalía General del Estado, a través de su secretario general, Edwin Quispe, aseguró que las denuncias presentadas contra Lanchipa son «meras especulaciones infundadas» y no descartó que la autoridad fiscal asuma defensa particular en los procesos que le presentó el Comité Pro Santa Cruz.

«Yo no sé cuál es la intención del grupo que lidera el señor Rómulo Calvo (presidente del Comité Pro Santa Cruz) a través de sus abogados. No solamente este tema de hostigamiento mediante marchas, convocatorias, solicitudes de renuncia, a diestra y siniestra, sino también tiene la osadía de presentar memoriales con tenor de denuncia, pero que en el fondo son meras especulaciones infundadas», declaró Quispe a radio Panamericana.

El abogado Valda dijo que por estrategia no anunciará ahora las nuevas medidas que asumirán en Sucre. El jurista denunció que la Fiscalía evitó el avance de la investigación en contra de Lanchipa y que se niega a entregar el cuaderno de investigación.

«Tuvimos la sorpresa de que la comisión de fiscales no nos deja acceder al cuaderno de investigación, es como si declararan en reserva el caso. Adoptaremos otro tipo de acciones, ya que presentar denuncias la Fiscalía y al Órgano Judicial no rinden sus frutos. Son ocho denuncias en contra de Lanchipa. Las cinco primeras se admitieron, dos fueron desestimadas y una no conocemos qué pasó. En todas no hay avances en el proceso de investigación», detalló Valda.

En la semana que pasó se presentó el denominado ‘testigo clave’. Es un informático quien denunció que fue obligado a paralizar el sistema para beneficiar supuestamente a Lanchipa. El exfuncionario reveló que forzó, por una instrucción, una acción de libertad presentada por Lanchipa cuando era presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Esa determinación favoreció para que siga en carrera al máximo cargo del Ministerio Público en 2017.

Valda denunció que este exfuncionario judicial recibe amenazas por parte del Consejo de la Magistratura y que incluso llegaron a su domicilio para amedrentar a su familia. El jurista acotó que la Fiscalía no quiere incorporar a esta persona al programa de testigos protegidos. «Esta situación se hace cada vez más peligrosa. Igual nos amenazaron a nosotros con denunciaron por sedición», dijo.