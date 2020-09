Demi Lovato reveló detalles sobre su boda con Max Ehrich

Tras superar momento difíciles, Demi Lovato encontró el amor en Max Ehrich, quien ahora es su prometido. La cantante y actriz está revelando detalles sobre su futuro matrimonio.

Esta semana, Lovato se abrió sobre los pensamientos que tiene para su próxima unión con su prometido Max Ehrich, por este motivo reveló: “Tengo mi imagen de cómo me gustaría que se viera si tuviera que hacer una gran celebración. No quiero regalarlo, pero definitivamente no es un vestido blanco”.

Seguidamente, la artista de 28 años quien cumplió 6 meses de relación con el actor también explicó al medio Popcrush que ya «comenzó a mirar vestidos» pero la fecha de la boda, lugar y preparativos son inconclusos a causa de la pandemia mundial por COVID-19, que también podría apañar la previsible luna de miel.

Sobre su momento soñado dijo: “por un lado, me encantaría fugarme porque mi vida es tan pública y quiero mantenerla sagrada entre él y yo. Por otro lado, quiero que mis amigos y familiares estén allí para una celebración”.

Finalmente explicó que una celebración en grande para ambas familias no será posible hasta que no existan más riesgos de contagios al asistir sin cubrebocas, por lo tanto está pensando en si fugarse y casarse a escondidas para luego hacer una gran ceremonia.