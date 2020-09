Denuncian a diputada suplente del MAS por cobrar doble, como parlamentaria y como profesora

Fuente: azbunker

Sabías que…denuncian a diputada suplente del MAS por por cobrar doble remuneración: como diputada y como profesora

La diputada Scarlett Zambrana, denunció que la diputada suplente de Henry Cabrera, Shirley Suárez Antelo, estaría infringiendo la Constitución y las leyes del país, ya que percibe doble remuneración: como diputada y como profesora de un colegio público, con el ítem 80074.

Por ello, Zambrana, señala que Suárez no puede asumir como diputada y debería ser retirada del cargo.

Zambrana señala que ya realizó la denuncia respectiva al Ministerio Público y la Contraloría.

Asimismo, indica que ella misma se apersonó al colegio donde Suárez figura como profesora en la planilla, y la directora del establecimiento le confirmó dicha información.»Yo me apersoné al colegio, hablé con la directora quien me dijo que Suárez gozaba de un ítem, pero que no iba a trabajar y que gozaba de protección del masismo», contó Zambrana.