Denuncian a dos concejales de Quillacollo por presuntos diezmos

Fuente: lostiempos.com

Una funcionaria del Concejo Municipal de Quillacollo, Fabiana P., formalizó ante el Ministerio Público una denuncia contra los concejales Angelina Zeballos y el Antonio Montaño, ambos del FPV, por presuntos cobros irregulares y encubrimiento. Los legisladores rechazan la sindicación.

El abogado de la víctima, Cristian Ramírez, informó hoy que además se puso en conocimiento del presidente del órgano deliberante las irregularidades y añadió que entre las pruebas presentadas figuran conversaciones y fotos.

“Ella ingresó a trabajar con un sueldo de 3 mil bolivianos, pero la concejala Zeballos le pidió el famoso diezmo que es el 10 por ciento de su salario, vale decir 300. Le entregó 800 bolivianos y denunció esta situación al concejal Antonio Montaño para que puede ayudarle”, acotó.

Ramírez comentó que la querella se presentó por los presuntos delitos de concusión y beneficio en uso del cargo en el caso de Zeballos y añadió que a Montaño se lo denunció por incumplimiento de deberes debido a que no tomó acciones para que se investigue a la legisladora.

“También estamos involucrando al chofer de la concejala porque a se le entregó el dinero y por lo tanto ha coadyuvado en estos cobros indebidos”, afirmó.

Contraparte

Por su parte, Zeballos calificó como un proceso armado la denuncia y sostuvo que hay funcionarios de la Alcaldía están detrás de la denuncia, porque quieren amedrentarla para evitar que continúe fiscalizando.

“Es la novia del sobrino del Alcalde la que está haciendo esta denuncia. Me tiene que demostrar. No he pedido a funcionarios del Concejo dinero, no hago la contratación del personal”, dijo.

La legisladora remarcó que otra muestra de que el Ejecutivo municipal intenta frenar la fiscalización es que otros funcionarios también interpusieron una denuncia por atentado a la salud pública cuando lo único que se hizo fue una inspección para verificar el cumplimiento de las restricciones de la cuarentena por la emergencia de la Covid-19.