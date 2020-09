Denuncias de supuestos sobreprecios e incumplimiento de deberes apuntan a la nueva fibra óptica de Entel

Juan Carlos Salinas Cortez

La transformación digital de Bolivia tiene algunos puntos que deben ser iluminados. La denuncia de favorecer a la principal empresa estatal china en la adjudicación del tramo terrestre y del cableado submarino con supuestas irregularidades en el precio, además de la observación ante el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sobre el desempeño laboral del gerente de Entel, son los puntos ciegos.

Franz Siles, extrabajador de la empresa estatal de telecomunicaciones, mostró unos cuadros en donde se detalla cómo la empresa ZTE Corporation Perú ofrece cobrar $us 2,4 millones para el tramo terrestre de fibra óptica, mientras que la firma Huawei Perú SAC cotizó el mismo trabajo en $us 3,9 millones. El presupuesto bruto estimado por Entel para esta obra fue de $us 5,8 millones.

A pesar de que ZTE Corporation Perú le ahorraba al Estado boliviano $us 3,3 millones (33,64%) y además obtener 100 puntos (60 por la calidad técnica y 40 la propuesta económica) en la revisión técnica realizada por ingenieros de Entel, fue dejada de lado y fue elegida Huawei Perú SAC que obtuvo 85,4 puntos (60 por la calidad técnica y 25,42 por la propuesta económica).

En este punto Siles sostuvo que para dar preferencia a la principal empresa estatal china se recurrió a distintas artimañas, durante la gestión de Óscar Coca, como la de inflar los presupuestos hasta cuadrar con el interés de la empresa china.

En cuanto al cableado submarino, Siles aseguró que la misma tiene un sobreprecio de unos $us 30 millones, pues de $us 25 millones inicialmente presupuestado la obra tuvo un costo de $us 55 millones trabajo que también se la adjudicó la empresa Huawei.

Es en su denuncia contra Eddy Luis Franco, gerente de Entel, por supuesto incumplimiento de deberes, ante el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, donde Siles hace notar estas irregularidades y observa que Franco sigue con el proyecto Fibra Óptica Hacia el Pacífico sin realizar una previa revisión ni auditoria de un proyecto denunciado anteriormente.

Sobre las fases de las adjudicaciones Franco indicó que ellos no fueron responsables de las mismas y en cuanto a las auditorias, el gerente de Entel explicó que se están realizando a las gestiones de Elio Montes, Mauricio Altovez y también a la de Óscar Coca y que habrá que esperar sus resultados.

Franco también precisó que se están haciendo las respectivas revisiones a la empresa de Perú que hizo la fibra óptica y remarcó que no hay ningún interés de su persona ni del directorio de no realizar ninguna investigación, pero subrayó que dichas denuncias deben estar respaldadas.

“Le reitero, si existe una denuncia respaldada y documentada, por supuesto que queremos la investigación correspondiente”, puntualizó Franco.

Cabe recordar que la presidenta Jeanine Áñez inaugurará hoy a las 19:30 desde la Plaza Abaroa, de la ciudad de La Paz, la iluminación de la fibra óptica que va a hacia el Océano Pacífico.