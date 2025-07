“Son falsas y pagadas”: Candidato a vice del MAS descalifica encuestas tras desplome

En el reciente estudio difundido por El Deber, el MAS, representado por Eduardo Del Castillo como presidenciable, apenas alcanza un 1,92% de intención de voto, muy por debajo del umbral legal.

eju.tv

El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Milán Berna, rechazó los resultados de la más reciente encuesta publicada por El Deber que ubica a su partido por debajo del 3%, necesario para conservar su personería jurídica.

“Samuel y otros que tienen mucho dinero pueden hacer lo que a ellos les conviene porque las encuestas son pagadas, (son) encuestas falsas”, declaró Berna ante los medios y dijo que es improbable que la candidatura del binomio tenga tan baja preferencia.

El aspirante denunció que los estudios de opinión “son falsas y pagadas” y acusó a sus rivales electorales de manipular los datos con recursos económicos. “Son encuestas que no creemos”, enfatizó Berna en un intento por restar credibilidad a los sondeos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el reciente estudio difundido por El Deber, el MAS, representado por Eduardo Del Castillo como presidenciable, apenas alcanza un 1,92% de intención de voto, muy por debajo del umbral legal. Este resultado ubica al partido de Gobierno entre las siglas de MORENA, PDC, UCS y ADN con una alta probabilidad de desaparecer del escenario político si no revierten la tendencia antes de las elecciones generales.

En ese contexto, Berna también arremetió contra los organizadores de foros y debates por no incluir al MAS en sus espacios. “No es posible que uno esté figurando en esas encuestas, que no son reales, que esté bajo y que no inviten”, protestó y calificó esa exclusión como “discriminatoria”.