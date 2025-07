“Sólo invitan a sus candidatos amigos”, sostuvo Milán Berna, quien observó que el foro de Cainco haya excluido a Eduardo del Castillo

Para el evento confirmaron los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz y Manfred Reyes Villa, del que también iba a estar presente Andrónico Rodríguez, pero por «temas de agenda», comunicó que no podrá asistir. No obstante, Berna aseguró Eduardo del Castillo no fue convocado.

eju.tv / Video: Gigavisión

El candidato a la vicepresidencia por el MAS-IPSP, Milán Berna, cuestionó este jueves la exclusión de Eduardo del Castillo del foro presidencial organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Señaló que este tipo de espacios deberían incluir a todos los postulantes y no sólo a los “candidatos amigos”.

“El sector de la Cainco pareciera que sólo invita a sus socios amigos y no a los representantes del pueblo, a quienes verdaderamente representamos a la población. Nosotros estamos abiertos a participar en cualquier foro o debate, pero no se puede permitir que se margine a determinadas candidaturas”, afirmó Berna, en referencia al foro del Cainco, denominado: «El Futuro Posible», que se realizará este jueves por la tarde.

Para el evento confirmaron los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz y Manfred Reyes Villa, del que también iba a estar presente Andrónico Rodríguez, pero por «temas de agenda», comunicó que no podrá asistir. No obstante, Berna aseguró Eduardo del Castillo no fue convocado.

Berna advirtió que dejar fuera a ciertos candidatos con base en encuestas «poco confiables es una forma de discriminación». “¿A qué están apostando? ¿A encuestas pagadas y falsas? Si uno no figura en los primeros lugares, ¿ya no merece ser escuchado? Eso no es democrático”, cuestionó.

El candidato a la vicepresidencia remarcó que todos los postulantes deben tener la oportunidad de exponer sus propuestas de cara al pueblo, sin importar la posición que estén con base a estudios de intención de voto. “Los debates deben incluir a todos, sea el primero, segundo o el último. Esa es la única forma de fortalecer el voto informado y garantizar la pluralidad en el proceso electoral”, sostuvo.

En días pasados, Eduardo Del Castillo también expresó su molestia tras conocer que no fue invitado al debate presidencial organizado por la red Unitel, que se realizará el domingo 20 de julio.

El martes pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a los medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil a garantizar la participación de todos los candidatos y las candidatas en los debates electorales con miras a las elecciones generales del 17 de agosto próximo, del que señala que la exclusión de cualquier postulación constituye una vulneración de derechos políticos y limita el derecho de la ciudadanía a un voto informado.