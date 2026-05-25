Guerra civil, uso de la fuerza. Construir narrativas violentas

Se trata de radicalizar los discursos. Hablar fuerte y claro. Sin medias tintas.

Generar miedo y reacciones con lo anunciado.

Despertar odios y pasiones.

Ahora sí guerra civil, gritan los bloqueadores. Lo hacen no por valientes y porque quieren sangre. Los muertos de ambos bandos. Lo hacen para presionar y que el país hable de ello: a favor o en contra.

Al frente el otro discurso radical: uso de la fuerza, ultimátum de 48 horas y estado de sitio ya. De yapa un paquete de leyes exigiendo al Gobierno su aprobación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es un juego el poder el construir narrativas discursivas con alto contenido de tensiones y violencias.

Además, el mensaje es lanzar una advertencia al poder que están movilizados y que sus pedidos sean agendados.

A estas alturas del conflicto en BOLIVIA ni guerra civil ni estado de sitio son viables o posibles, porque ambos generarán una espiral de más revueltas con heridos, muertos y destrozos.

Y eso no queremos la mayoría de los bolivianos.

En tiempos de conflictos y bloqueos ganancia de pescadores. Por ello, los discursos y demandas aumentan con el aditamento vital: de gritar fuerte y mejor si es despertando demonios y miedos.

Matan a uno y la llaman masacre, decían los griegos en sus tantas guerras que sostuvieron y eso alimentaba el orgullo y el heroísmo, además del odio y los deseos de venganza.

@destacar

HERNÁN CABRERA M