Derechos de Tv: Los 14 clubes se unen, ignoran acuerdo con Sports Tv Rights y escucharán ofertas

Campeones

viernes, 4 de septiembre de 2020 · 00:20

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Directivos de los 14 clubes de la División Profesional acordaron anoche escuchar “la mejor oferta” de las empresas que ofrecen comprar los derechos de televisión de la División Profesional e ignoraron el proceso de licitación que le dio a Sports Tv Rights la adjudicación de la imagen de los clubes.

Representantes de los 14 equipos del balompié profesional conversaron de forma virtual. “Hubo consenso para decidir que no importa la empresa de televisión, pero hay que buscar los mayores recursos para que vuelva el campeonato”, explicó Carlos Sánchez, presidente de Real Santa Cruz.

El vicepresidente de Bolívar, Dardo Gómez, coincidió en que “los 14 clubes debemos escuchar la mejor oferta para el fútbol boliviano para definir su futuro”.

El mes pasado, Sports Tv Rights se adjudicó los derechos de Tv del fútbol boliviano, luego de ganar la licitación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Felicitar a los 14 clubes del fútbol profesional boliviano por haber demostrado unidad y unanimidad para el reinicio del fútbol profesional y para aceptar el mejor postor de las empresas que quieren los derechos de TV del fútbol boliviano los cuales entrarán a una puja abierta”, escribió Juan Jordán, mandamás de Blooming, en sus cuentas de las redes sociales.

En agosto, Sports TV Rights garantizó 41 millones de dólares netos para ambas divisiones (Profesional y Aficionados) y $us 5.530.000 para implementar el VAR. En el camino quedaron las ofertas de las empresas Gol TV ($us 49.979.276 + VAR) y Telecel Tigo ($us 46.000.000 + VAR).