Descubren Windows Defender puede usarse para descargar malware y otros archivos en Windows 10

Windows Defender es el antivirus integrado de Windows 10, y por lo general da muy buenos resultados en lo que a mantener el sistema seguro respecta. Algo bueno es que puede usarse desde la consola para ejecutarse como una herramienta de línea de comandos, lo que aporta cierta flexibilidad a quien quiera utilizarlo de esa forma.

Sin embargo, irónicamente, Mohammad Askar, un desarrollador e investigador de seguridad, ha descubierto que usándolo desde ‘Símbolo del sistema’, Windows Defender cuenta con una función de descargar todo tipo de archivos, desde una foto hasta ejecutables con malware.

You can use C:ProgramDataMicrosoftWindows Defenderplatform4.18.2008.9-0MpCmdRun.exe -url <url> -path <local-path> to download your file using Windows defender itself.

