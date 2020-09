Desde este domingo ya no será posible descargar TikTok y WeChat en los EEUU

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que señala que, desde este próximo domingo día 20, estará prohibida la descarga y distribución de las aplicaciones de TikTok y la aplicación de mensajería WeChat en toda la nación estadounidense.

De nada ha servido que TikTok y Oracle se hayan convertido en «socios tecnológicos de confianza» para que la administración de Donald Trump de cumplimiento a la orden ejecutiva emitida el pasado 6 de agosto, dando de plazo 45 días, el cual vence este próximo domingo, para que Bytedance venda las operaciones de su negocio en territorio estadounidense.



La administración estadounidense llega a este punto alegando motivos de amenaza a «la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos» por parte del Partido Comunista Chino, cuya prohibición anunciada hoy busca la protección de los usuarios de los Estados Unidos «al eliminar el acceso a estas aplicaciones, y reduciendo significativamente su funcionalidad».

Entienden que si bien, las amenazas de ambas aplicaciones no son idénticas, sí que son similares por el hecho de recopilar datos como el historial de búsqueda, la ubicación de los usuarios, entre otros, considerando que estas aplicaciones colaboran con el Partido Comunista Chino, expresándolo en los siguientes términos:

Según el cronograma anunciado, se prohíbe las siguientes transacciones desde el próximo domingo:

Adicionalmente, desde el 20 de septiembre para WeChat y el 12 de noviembre para TikTok, llegan también estás prohibiciones:

Además, dejan las puertas abiertas para sumar nuevas prohibiciones de transacciones con ambas aplicaciones en el futuro, además de sumar nuevas aplicaciones que repliquen el «comportamiento ilícito de cualquier modo de WeChat y TikTok.

TikTok, por su parte, ya está pidiendo a Facebook e Instagram dejar de lado la rivalidad para sumarse a su causa, tratando de evitar su prohibición en territorio estadounidense, aludiendo a principios básicos como la libertad de expresión y el debido proceso legal:

We agree that this type of ban would be bad for the industry. We invite Facebook and Instagram to publicly join our challenge and support our litigation. This is a moment to put aside our competition and focus on core principles like freedom of expression and due process of law.

— Vanessa Pappas (@v_ness) September 18, 2020