Destituyen a comandante de la Policía de Bermejo tras cuestionar a una víctima de agresión sexual

Fuente: lostiempos.com

Anibal Rivas fue destituido hoy de su cargo como comandante de la Policía en Bermejo luego de que cuestionara una denuncia de agresión sexual asegurando que la víctima podía defenderse para evitar la agresión.

Según el medio La Voz de Tarija, Rivas ha indicado que está a la espera del nuevo comandante para darle las oficinas de la Policía en Bermejo, pues considera que deja el comando fronterizo luego de haber cumplido más del 50 por ciento de las acciones que tenía planificado llevar en el lugar.

Hace más o menos 10 días, Rivas realizó declaraciones que causaron polémica.

“Yo pienso que no le ha amarrado las manos porque no presentaba marcas. La víctima tiene dientes, ¿por qué no mordió a su agresor, por qué no lo arañó?, hay muchas cosas que me hacen pensar de que la actuación de la víctima fuera porque quiso que sucedan de esta manera«, expresó en aquella oportunidad.

Además, Rivas cuestionó que las víctimas no se defiendan ante casos de violencia.

«¿Las personas no pueden defenderse?, estamos mal, yo creo que las cosas hay que ponerlas claras. Los jueces, los fiscales están para escuchar a la víctima, no sólo al abogado, que por conducir mal su defensa la está victimizando peor a la víctima«, mencionó.