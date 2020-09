Diarios exigen cese de agresiones a periodistas

Campañas electorales en Bolivia.

“El inaceptable ataque al periodista de Sucre viene a sumarse a una cadena de hechos registrados en varios departamentos como La Paz, Santa Cruz o Cochabamba”, sostuvo el presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp.

> “La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de la democracia, y quienes no la respetan y no la protegen, no buscan construir democracia”, puntualizó el ejecutivo de los medios del país