Diputado dice que con Mesa en el Palacio, Evo puede recibir otra amnistía como la del 2003

El diputado opositor Edgar Rendón advirtió este domingo que si Carlos Mesa llega a Palacio de Gobierno puede otorgar otra nueva amnistía a Evo Morales como la del 2003 y liberarlo de los delitos cometidos por el bloqueo al oxígeno en tiempos de pandemia, en retribución a la amnistía del caso Quiborax decretado en octubre de 2018 por el exmandatario ahora refugiado en Argentina.

Sostuvo que en ese tiempo, todos los datos apuntaban a Evo Morales como el autor intelectual de la revuelta popular que derrocó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien llevó a Carlos Mesa a la silla vicepresidencial y sin embargo durante la crisis de octubre, le dio la espalda y al poco tiempo “perdonó los delitos de sedición cometidos por Morales”, dijo el diputado tarijeño.

Rendón manifestó que es importante que la gente pueda hacer memoria de esta amnistía porque el entonces presidente Carlos Mesa desconoció los delitos que fueron tipificados en la Ley de Seguridad Ciudadana promulgada por Sánchez de Lozada el 4 de agosto de 2003.

Explicó que Mesa firmó el Decreto Supremo Nº 27234 de 31 de octubre de 2003 donde en su parte considerativa señala esa ley “ha sido considerada por la población como una Ley de seguridad del Gobierno de turno, para reprimir la protesta social y silenciar las reivindicaciones sociales, perjudicando los derechos fundamentales a la libertad de expresión y petición colectiva”.

Además el exmandatario afirmó que resulta evidente que las acciones de octubre 2003 “no respondían al deseo de cometer un delito de orden penal” y justificaba la protesta social contra su mismo antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Explicó que para dar mayor seguridad a Evo Morales y otros líderes de la revuelta popular, Mesa firmó un segundo decreto Nº 27237 el 4 de noviembre de 2003, donde otorga más seguridad a Evo Morales, aclarando que la amnistía únicamente alcanza a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno Nacional.

El diputado afirmó que con estas disposiciones Carlos Mesa blindó a Evo Morales; y “dada su trayectoria de amnistías mutuas”, no se descarta que nuevamente “el exmandatario ahora refugiado en Buenos Aires vuelva a Bolivia de la mano de quien en 2003 le abrió el camino al Palacio de Gobierno donde el MAS se quedó 14 años en medio de la corrupción y la persecución a los opositores”.

En torno a los decretos de amnistía, Carlos Mesa escribió un artículo en septiembre de 2001, donde aclara que los mismos han dispuesto la amnistía y no el Indulto; y aseguró que los decretos no produjeron ningún efecto jurídico; es decir que éstos decretos sólo limitaron la posibilidad de aplicar las penas agravadas de la Ley de Seguridad Ciudadana y no las penas no agravadas del Código Penal.

“En concreto, cualquier ciudadano, incluidos los responsables políticos de los sucesos de octubre, podía y todavía pueden querellarse con relación a todas las personas que habiendo participado de los hechos de septiembre y de octubre, considere que son responsables o culpables de delitos contra el gobierno, establecidos en el Código Penal; lo que no podrá hacer es querellarse para tratar de aplicar penas agravadas de una ley especial, cuya única finalidad fue criminalizar la protesta social para detener lo inevitable: la total pérdida de legitimidad del gobierno en septiembre y octubre de 2003”, precisó en su artículo habitual.

“La población debe recodar que si un presidente inseguro como Carlos Mesa vuelve a Palacio, solo llevará al país a la inestabilidad política y al retorno de Evo Morales a Bolivia”, dijo.

Recordó que en las pasadas elecciones, Mesa fue un beneficiario del voto útil porque había concentrado el mayor rechazo popular en contra del corrupto régimen de Evo Morales. Sin embargo en la actual coyuntura ya no es necesario en el voto útil. “Eso ya es historia, hay que pensar en el voto inteligente y en la persona que sea capaz de reconstruir la democracia y garantizar su vigencia para los próximos 30 o 50 años como lo hizo el Dr. Paz”, dijo.

Fuente: erbol.com.bo