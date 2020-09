Disney retrasa las películas de Marvel y más esperados estrenos

Ya es oficial. Disney ha anunciado el retraso de varios de sus estrenos más esperados, empezando por ‘Viuda Negra‘ (‘Black Widow’), la siguiente película del Universo Marvel. Ahora, este spin-off de la heroína interpretada por Scarlett Johansson tiene fijada su llegada a las salas de cines el 7 de mayo de 2021.

Las películas de Marvel, retrasadas

Es decir, prácticamente un año después de la fecha que tenía inicialmente la película de Marvel Studios. Debido a la pandemia del coronavirus, Disney desplazó el estreno al mes de noviembre pero, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y la lenta recuperación de la taquilla (ahí tenemos el ejemplo de ‘Tenet‘, cuya recaudación se está quedando corta para un blockbuster), se rumoreaba que volvería a posponer ‘Viuda Negra’ y así se ha confirmado.





El retraso de ‘Viuda Negra’ supone el movimiento de las otras dos siguientes producciones de Marvel: ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘ tiene ahora como fecha de estreno el 9 de julio de 2021 mientras que ‘Eternals‘ pasa al 5 de noviembre de 2021.

‘Muerte en el Nilo’ para diciembre, ‘West Side Story’ llegará un año más tarde

Por otro lado, Disney también ha desplazado el remake de ‘West Side Story‘; la película que ha dirigido Steven Spielberg llegará un año más tarde de lo previsto, el 10 de diciembre de 2021. ‘Muerte en el Nilo‘ es otra que mueve su fecha pero de forma menos llamativa; la secuela de ‘Asesinato en el Orient Express’, de nuevo con Kenneth Branagh como protagonista y realizador, pasa de octubre al 18 de diciembre de 2020.

Por último, circulaba el rumor de que Disney iba a repetir la jugada de ‘Mulán‘ y estrenar ‘Soul‘, lo nuevo de Pixar, directamente en Disney+. De momento, no es así. ‘Soul’ se queda en los cines y mantiene su fecha de estreno el 20 de noviembre de 2020.