Disparates y torcidos humanos

Carlos Federico Valverde Bravo

Ahora resulta que Human Rights (Derechos Humanos) considera desproporcionadas las acusaciones contra Evo Morales porque “únicamente se basan en la grabación de una llamada telefónica entre Evo Morales y un dirigente campesino[1]” al que se le instruye que los bloqueos deben ser contundentes y que no debe entrar comida a las ciudades!… pues en HRW, consideran que tal acción no es tan grave porque ““El bloqueo de carreteras es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región”[2]… como si no supieran cuál es la conducta violenta de Evo Morales, como si no supieran que durante 14 años “socavó la justicia”, que ““Su administración debilitó la independencia judicial al aplicar una serie de reformas del Poder Judicial y otras medidas[3]”,que Morales impidió el paso y mandó apalear a los indígenas de tierras bajas en Chaparina por defender su hábitat (TIPNIS); como si no supieran que en la CIDH hay un proceso sobre ello y otro por la masacre del Hotel Las Américas, donde asesinaron a 3 personas a las que acusaron de terrorismo (no hubo acusación de separatismo) pese a que fue gente de ese gobierno (el de Morales) la que los trajo a Bolivia a ver si lograban “armar” alguna cosa que les permita cargar con mayor violencia contra la dirigencia cruceña.

Morales hizo fraude, la OEA lo descubrió y puso en evidencia; el ex presidente escapó en un avión del Estado de México, se fue a ese país, de ahí a Argentina, desde allá ordenó el bloqueo y, “DDHH” dice que es desproporcionado procesarlo en juzgados que tienen jueces impuestos por el sistema de Morales mismo (y ellos lo saben)

Exagerado y desproporcional!!!

Vaya!!! Así se maneja DDHH, saliendo en defensa de quien ha dado muestras permanentes, desde el gobierno y desde antes de hacerse cargo del mismo – les pido recordar el asesinato de los esposos Andrade en Chapare, cuando él sabía lo que había pasado con ellos y se burlaba de sus familiares – de una violencia casi patológica.

Morales es la persona que dijo que no entre alimento a las ciudades, y también quien escribió un twitter en el cual pensaba, si volvía al gobierno, en conformar milicias como en Venezuela porque los militares no lo habñian defendido como él pensaba que ocurriría bajo cualquier circunstancia; Claro, luego, tras de las críiticas por lo escrito y sabiendo la gravedad de lo que había dicho, se asustó y, como si fuera un caballo criado con maíz, asustándose de sus propios pedos, decidió retirar la frase, pero era tarde, ya había quedado en la memoria colectiva… Morales mostraba su talante una vez más, protegido por un derecho de asilo que viola de manera permanente y sostenida

Pero la solicitud de proceso “es desproporcionada” ¡!! , por pedir que se lo someta a una investigación judicial y se lo lleve a juicio por terrorista, siendo que, como el mismo Masismo dijo con relación a la re- elección: “no significa que va a ser elegido, simplemente va a candidatear” … pues en este caso, simplemente se lo procesará, sin saber si será condenado por sus propios jueces, los que la propia oficina de DDHH es consciente que: “Esos jueces electos en listas elaboradas por el MAS en la Asamblea y llevadas a elecciones por tribunales electorales cuestionados en su idoneidad[4]”, serán quienes tendrán a su cargo el procesamiento.

A qué “juega” Human Rights? Cómo hacemos para poner en valor a esta Organización por la que antes abogamos, cuando eran criticados por “laxos” y superficiales? Es a esa Organización a la que en innúmeras ocasiones (también a la CIDH) pedimos que miren lo que hacía Morales, sus abusos y su manipulación judicial, constitucional y política… fue a ellos, tan lerdos y perezosos a los que pedimos asuman posiciones firmes por Chaparina, por los asesinatos en Yungas de Vandiola, en Caranavi, en el hotel Las Américas… en fin… el largo reguero de sangre de los crímenes del huido es testigo de lo que dejó de hacer Human Rights, pero convengamos que hicieron un informe que recién nomás ha sido publicado en “El Deber[5]“ y en muchos otros portales de noticias del mundo” en el que simplemente dicen algo que en Bolivia se sabe desde siempre: Morales manejó al país como si fuera su hacienda y destruyó el andamiaje institucional/constitucional … y HRW lo sabe y, ahora sale a decir que pedir que sea procesado es “desproporcionado”, cuando lo lógico fuera pedir procesos muy controlados, hasta con veedores internacionales, por desconfiar de los jueces que, como los propios funcionarios de HRW saben: el sistema judicial está coptado por Morales, pero, no ¡!! Ahora es desproporcionado.

Cada vez será más difícil creer en las Organizaciones que trabajan en materia de DDHH, porque dan la apariencia (y casi me atrevería de decir la certeza) de ir donde mejor les sopla el viento y los favorecen solventando y pagando los viáticos de sus viajes y alojamientos… una pena… aunque es bueno asegurar que:

Los derechos Humanos, para ser y existir, no necesitan de empleados o de funcionarios que reciban instrucciones de poderes; ellos salen de abajo y son protegidos por los de abajo, por los que sufren, por los que entendemos que no tienen colores partidarios ni organizaciones sospechadas, simplemente son como el aire…

Imprescindibles y limpios para hacer un mundo mejor

Los números 1 al 5, son textuales del informe de HRW publicado https://noticiasporelmundo.com/noticias/hrw-dice-que-reformas-de-evo-socavaron-la-justicia-noticias-bolivia/

Fuente: eju.tv