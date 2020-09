Doria Medina: Añez es la persona indicada para hacerle frente al MAS

Además el candidato a la vicepresidencia se refirió a sus rivales, “El señor Mesa tal vez podría ser una persona que gane la elección, pero no es una persona que nos va a garantizar gobernabilidad de los próximos 5 años ( ) hemos visto también como el señor Camacho quería enfrentamiento, mandó a una docena de jóvenes a desbloquear y los tomaron de rehenes porque había 300 bloqueadores y hemos visto que no tiene la madurez suficiente para para conducir al país”.

Sobre la forma de enfrentar al MAS pese a que existe una dispersión de los votros de los partidos que hacen frente al partido de Luis Arce Catacora, Doria Medioa dijo que se debe realizar mediante proyectos par aqaue la población elija

“el desafío que se tiene en estas cinco semanas es justamente ver la forma de que ese voto no sea disperso, porque obviamente hay el riesgo de que esa dispersión favorezca al MAS, pero si los políticos no son capaces de encontrar esa solución la población es la que con su voto lo hara”.

El candidato a la vicepresidencia por Juntos también se refirió al informe del observatorio de Derechos Humanos, “mi primera impresión es de que han llegado conclusiones sin tener toda la información y creo que el punto central de este informe es que piden que no se lo acusé, no se lo juzgue por terrorismo al expresidente Morales porque según Human Rights Watch, no se puede acusar de terrorismo a una persona Solamente por una llamada telefónica, cuando todos los bolivianos sabemos de que no fue solamente una llamada, se bloquearon caminos, se quiso impedir el ingreso de alimentos y hubo un perjuicio para la población”.

Sobre los gastos que realizará en su campaña el empresario fue claro, “todavía no he visto el total de lo que he gastado y lo que voy a gastar, pero gastaré todo lo necesario para que ganemos”.