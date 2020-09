Educación incumple fallo y maestros ven improvisación e incertidumbre

El Ministerio de Educación no convocó a los actores educativos para cumplir el fallo de la Sala Constitucional de La Paz respecto al cierre del año escolar, cuando se cumplen los 10 días de plazo que ese tribunal fijó para cumplir ese laudo.

Maestros y dirigentes informaron que educación llamó a algunos sectores, pero sin temario específico y para hablar de otros temas, por lo que ven que el Ejecutivo no tiene intención de cumplir con la decisión del tribunal. Observan mucha improvisación y la falta de una estrategia educativa, lo que provoca incertidumbre y caos en el sistema educativo.

Desde el Ministerio de Educación sólo se mencionó que el tema “sigue en una batalla jurídica”, se aseguró que el derecho a la educación no fue vulnerado y también que el fallo de la Sala es contradictorio.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta, afirmó que el Ministerio de Educación citó a algunos sectores, que componen el sistema educativo, con una agenda incierta y de manera aislada, por lo que prevé que el fallo de la sala no será cumplido por parte del Gobierno.

“Sólo nos convocaron a la federación de estudiantes de secundaria y Magisterio Rural, por separado, pero nos pide personería jurídica y una serie de cosas, no han sido convocados padres de familia ni confederación urbana y tampoco escuelas superiores de formación, por eso vemos con muchas dudas, parece una intención de manipular para decir nos hemos reunido y mentir diciendo que no se han presentado”, indicó.

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz decidió el 19 de agosto anular la clausura del año escolar que dictó el Gobierno el 2 de agosto por la pandemia de coronavirus.

El fallo instruye a que el nivel central, a través del Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización tomando en cuenta a todos los actores participantes de la educación. Debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia.

El plazo culminó ayer y, según dirigentes del magisterio, el Ministerio no avanzó en el cumplimiento del fallo.

Huayta dijo que Educación les envió una carta para reunirse sin temática específica y la invitación era para una sola persona. “No sé con qué criterios se maneja, nosotros vemos que no es la manera de trabajar, dudamos mucho de lo que hace el Ministerio, demuestran total desinterés para solucionar este problema”, dijo.

La ejecutiva del Magisterio Urbano de Cochabamba, Norma Barrón, aseveró que su sector no fue invitado a ninguna reunión, pero que se enteró que algunos dirigentes sí recibieron una convocatoria para ver temas de educación virtual, pero que no tendrían nada que ver con el cumplimiento del fallo constitucional.

“En realidad no sabemos qué hace el Ministerio, hay un encuentro de experiencias virtuales, han enviado invitaciones a unos y han excluido a otros. Estamos a la espera, pero sabemos que la resolución de cierre de año escolar sigue vigente porque no han enviado otra instructiva. El ministro (Víctor Cárdenas) es enemigo de los maestros, de la educación y del sindicalismo, él no busca soluciones”, dijo.

Aseveró que muchos maestros ya enviaron las notas finales repitiendo las mismas que los estudiantes sacaron el año pasado, como ordena la resolución.

El dirigente del Magisterio Rural de Cochabamba, Flaviano Camacho, afirmó que el Ministerio no ha informado nada sobre el cumplimiento del fallo y que el sector está en total incertidumbre. Pero, aseveró que se decidió continuar con clases virtuales con los estudiantes que puedan.

Dicen que hay una falta de planes y estrategias

Los dirigentes del magisterio calificaron de “improvisada” y “caótica” la gestión de la crisis educativa, producto de la falta de una estrategia para afrontar la crisis educativa generada por la pandemia de coronavirus.

Aseveraron que la plataforma presentada por el Ministerio el lunes “no tiene nada” y que “ni si quiera funciona”.

“Totalmente improvisado, no hay contenidos curriculares, es más, está mintiendo porque hemos escuchado declaraciones que ha indicado que la modernización se está impulsando desde el ministerio y es falso porque no hay contenidos ni condiciones, hay muchas contradiccione”, dijo la dirigenta de los maestros urbanos, Norma Barrón.

El dirigente de los maestros rurales, Andrés Hayta fue más duro y aseveró que “es una total improvisación, el Ministerio no sabe qué hacer, esa plataforma solo la muestra a los medios porque nosotros hemos entrado y no funciona, está totalmente vacío, es un engaño esa plataforma”.

Los Tiempos buscó la versión del Minsiterio de Educación sobre este punto, pero la Dirección de Comunicación no respondió .

Sin embargo, el ministro Víctor Hugo Cárdenas, en la presentación de la plataforma el lunes, aseguró que “en los próximos días” la plataforma iba a estar lista y que tendría todos los contenidos necesarios para las clases virtuales de manera gratuita.

Asimismo, criticó a los dirigentes del magisterio porque se opusieron a los planes de educación virtual y aseguró que los dirigentes “causaron confusión” porque el Ministerio sí cumplió su labor.

Barrón dijo que Cárdenas se contradice todo el tiempo y que sus decisiones solo causan caos en el sistema educativo.