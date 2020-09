Egipto: investigadores hallan casi 30 sarcófagos de hace 2.500 años

Los 27 ataúdes fueron encontrados en perfectas condiciones a una profundidad de 11 metros en Saqqara, una necrópolis ubicada a 32 kilómetros de la capital de Egipto, El Cairo.

الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف ١٣ تابوتا أثريا، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن ١٤ تابوتا.

انتظروا الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة .

Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins. In the last few days we discovered 14 more. Stay tuned pic.twitter.com/JXBSoUdncW

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) September 19, 2020