El 89% cree que Evo debe recibir castigo si se prueban denuncias

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

En el caso de que se demuestre que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales cometió el delito de estupro debe ser castigado, manifestó más del 80% de las personas encuestadas por la empresa Mercados y Muestras para Página Siete

La encuestadora consultó a los entrevistados sobre las denuncias que se interpusieron en contra de Morales de la presunta comisión del delito de estupro: “¿Si las acusaciones fueran demostradas, usted cree que Evo debe ser castigado por ello?”.

El 89% dijo que Sí. El 6% manifestó que Morales no debe ser castigado, y el 5% expresó que no sabe o no respondió la interrogante. (Ver detalles en la infografía)

Entre el 20 y 25 de agosto, el Ministerio de Justicia presentó dos denuncias penales ante el Ministerio Público contra el expresidente Morales por el caso denominado estupro.

El estudio de opinión de la presente entrega también indagó sobre si esas denuncias afectan en la percepción que hay en torno al rol que cumple Morales de jefe de campaña del partido azul. Desde el Legislativo, parlamentarios del MAS desestimaron los resultados y ratificaron su respaldo al expresidente.

A la consulta, “¿Dadas las acusaciones contra Evo Morales, cree que Evo debe continuar como jefe de campaña del MAS?”, el 67% de los encuestados dijo que el expresidente no debería continuar como jefe de campaña del MAS, el 21% apoyó la continuidad de Morales en ese cargo, y el 12% expresó que no sabe o no respondió la interrogante.

Rechazo del MAS

Desde el Legislativo, los parlamentarios Omar Aguilar y Édgar Montaño del MAS, en declaraciones a Página Siete, descartaron que Morales deje la jefatura de campaña de su partido, puesto que -argumentaron- la determinación de que ocupe ese puesto fue una “decisión orgánica”.

“¿Cómo va a hacer semejante pregunta? ¿Quién estaría de acuerdo con un delito de estupro? Me parece irracional esa pregunta (…), cuando ya le dan al ciudadano las respuestas”, sostuvo Montaño en relación a la consulta de la encuesta sobre el caso Estupro.

El legislador agregó que ese es un tema “privado” y que no tiene relación con las cuestiones políticas. Agregó que sólo “están mancillando la honorabilidad de las mujeres y niñas”, y que a su parecer la encuestadora ni siquiera debería tocar el tema.

El senador Aguilar atribuyó el resultado de la encuesta a la constante arremetida que se registra en contra de Evo Morales y de Luis Arce de parte del Gobierno y de los partidos contrarios al MAS. El objetivo es subir en la preferencia electoral, aseguró el jefe de bancada del partido azul, quien manifestó que esa fuerza política no se ocupa de temas de “faldas”.

“A nosotros nos tiene sin cuidado (…). Con las disculpas de las mujeres y con mucho respeto, mientras todos los partidos están pretendiendo ganar votos, hablando de faldas, de temas personales, los candidatos del MAS estamos pensando cómo resolver la problemática del país”, aseguró el senador.

¿El MAS se deslinda de Evo?

Ante las últimas denuncias contra Morales, la estrategia del MAS ahora es deslindar la figura del líder cocalero de la campaña azul y fortalecer las figuras de Arce y David Choquehuanca, explicó el analista Marcelo Silva.

“Evo Morales ya no es una figura que ayuda en este momento al Movimiento Al Socialismo, lo perjudica. En este poco tiempo de campaña lo que debe hacer el MAS es hablar lo menos posible de Evo Morales”, dijo Silva.

En relación al puesto de jefe de campaña de Morales, Silva afirmó que la designación y el cargo pasó a ser simbólica, dado que el expresidente no cumple ninguna de las tareas de un jefe de campaña, concentradas en estar “in situ” y haciendo un intenso trabajo de campo.